Семейство с 3 деца: Княгиня Калина лъхаше на алкохол, когато насъска кучето си срещу нас

Разходка в парка на „Царска Бистрица" в Боровец завърши със скандал за семейство с три деца. Те твърдят, че са били нападнати от кучетата на княгиня Калина Сакскобургготска, като едно от животните дори е било насъсквано срещу тях.

Инцидентът се е разиграл в събота следобед в рамките на официалното работно време на парка, когато достъпът за посетители е свободен. „Направихме 45-минутна разходка и видяхме голямо куче в клетка. По-късно обаче то се появи срещу нас, лаейки, а след него вървеше жена. Помолихме я да прибере кучето, но вместо това тя ни показа среден пръст и започна да ни гони заедно с животното и още три по-малки", разказа бащата Явор Иванов пред Нова телевизия.

По думите му, когато жената ги настигнала, от нея „лъхало на алкохол". Семейството осъзнало, че става дума за княгиня Калина едва след намесата на полицията. „Децата са травмирани. Питаха ме защо тази жена използва кучето като оръжие срещу нас. Искам да предупредя хората с деца – паркингът беше отворен, а се оказа опасно място", добави съпругата му.

Случаят е подаден на телефон 112, а на място е пристигнал патрул от РУ–Самоков, който е идентифицирал жената като Калина Сакскобургготска. Семейството обяви, че ще подаде официална жалба.