Щерката на Биляна Йотовска стана модел! Дефилира по бельо!

Дъщерята на Биляна Йотовска - Никол, уверено върви по стъпките на своята майка и вече прави първите си сериозни крачки в модния свят.

Едва на 15 години, младото момиче трупа опит като професионален модел и показва завидно самочувствие на подиума.

Никол взе участие в две от вечерите на Седмицата на модата в София, където привлече както вниманието на публиката, така и на специалистите в бранша. Макар и все още в началото на кариерата си, тя демонстрира увереност, излъчване и стил, пише "Телеграф".

Прави впечатление, че е добре сложена, с хармонични пропорции, макар и да не притежава високия ръст на майка си. Това обаче по никакъв начин не й попречи да се представи достойно и да дефилира с лекота.

Гордите й родители Биляна Йотовска и Митко Димитров бяха неотлъчно до нея по време на събитието и я подкрепяха от първия ред.

Te аплодираха всяка нейна поява, а майка и дори й даваше ценни съвети зад кулисите. Личеше си, че Никол се вслушва внимателно и бързо прилага наученото.

Младата моделка дефилира в различни визии от ежедневни и спортни тоалети до елегантни официални рокли и дори бельо, като във всяка една от тях се справи повече от добре. Присъствието й на подиума беше естествено, а походката – стабилна и уверена, което подсказва сериозен потенциал за развитие.