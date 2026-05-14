Щерката на диджей Дамян е абитуриентка – готви се за бала с бляскава визия https://hotarena.net/laifstail/shterkata-na-didzhey-damyan-e-abiturientka-gotvi-se-za-bala-s-blyaskava-viziya HotArena.net

Щерката на диджей Дамян е абитуриентка – готви се за бала с бляскава визия

С много трепет и вълнение около най-важната вечер за всяка ученичка живее в последните дни Димана Савова – красивата дъщеря на Диджей Дамян. 19-годишната варненка този месец завършва Спортно училище „Георги Бенковски“ във Варна и вече усилено се подготвя за бала си.

Макар все още да пази роклята си в тайна, Димана подсказва какво да очакват приятелите ѝ с поредица от екстравагантни визии в социалните мрежи. Красавицата публикува кадри с тежък вечерен грим и ефектни прически, а съдейки по цветните клепачи и смелия стил, роклята ѝ вероятно ще бъде дръзка и искряща – точно като самата нея.

Димана е дъщеря на обичания попфолк изпълнител и бившата балерина Светла Такева, а спортът очевидно тече в кръвта на младата дама. Баща ѝ е бивш плувец, а самата тя е гимнастичка в отлична форма.

Освен че тренира активно, хубавицата вече работи и с деца в клуб по художествена гимнастика, където помага в тренировките на малки състезателки във Варна.

Наследницата на Дамян е изключително амбициозна и дисциплинирана. Миналата година чаровната варненка взе участие в онлайн риалити формата „Къщата на инфлуенсърите“, където бе най-младата участничка и бързо получи прозвището „бебето на сезона“. Крехката ѝ възраст обаче не означаваше липса на характер.

Макар че често се просълзяваше и приемаше тежко напрежението в къщата, Димана показа сериозна физическа издръжливост и впечатли зрителите в игрите. Момичето дори бе на косъм да победи в една от най-тежките физически битки, но в последния момент загуби от Веселин Цолов – годеника на бившата онлифенс звезда Стефани Разсолков.

В предаването Димана неведнъж признаваше, че най-голямото ѝ желание е хората да я виждат като самостоятелна личност, а не само като „дъщерята на диджей Дамян“. Коментари на други участници, сред които и топкулинарката Божана Кацарова, че мястото ѝ е в училище, а не в риалити формат, силно я наранявали.

След напускането си Димана заяви, че не съжалява за участието си:

„Приключи едно невероятно приключение и една детска мечта. Ще ви кажа само едно – мечтайте и не се отказвайте дори от най-съкровените си мечти!“

Савова има и по-голяма сестра – 25-годишната Александра, с която си приличат поразително. Двете често събират комплименти за външния си вид, а фенове не спират да коментират, че сякаш са близначки.

Щерката на диджей Дамян е доста активна и в социалните мрежи, където има близо 15 хиляди последователи и редовно показва кадри от ежедневието и тренировките си. Сега обаче цялото внимание е насочено към абитуриентската вечер, а ако съдим по подготовката – Димана определено няма да остане незабелязана.