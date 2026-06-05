Дара е единственият наш изпълнител, който може да пробие на Запад, отсече Веселин Маринов

Дара е единственият наш изпълнител. който може да пробие на Запад, категоричен е певецът

През май 2027 г. България ще заблести по особен начин като домакин на най-мащабния песенен конкурс в света - "Евровизия". Наред с догадките кой ще ни представи легендарният Веселин Маринов се надява на едно - кандидатът да пее на български.

"Много ми се иска да изберат песен на нашия език. Нямам колебания в това отношение", заяви с категоричност пред "България Днес" музикалната емблема. Самият той неведнъж е споделял колко е важно да пазим родния дух жив. В ролята си на жури в "Като две капки вода" певецът често обясняваше, че предпочита нашите парчета пред световните. За негово съжаление обаче, песните за "Евровизия" обикновено се правят от чужденци, какъвто е случаят с мегахита "Бангаранга".

"Дара живя три месеца в Гърция, също и не знам колко седмици в Швеция. Там текстописците са хора, които нямат нищо общо с нашата държава", констатира изпълнителят на "Лятна жълта рокля", изтъквайки позната тенденция: "Най-често се пее на английски, колкото и да не ми се иска, защото светът, заради комуникациите, е станал дом на този език".

Веселин има особено мнение за европейския конкурс, който доста се изменил в сравнение с изданията му от златните години на миналото.

"Когато бях млад, печелеха АББА, Селин Дион, Тото Кутуньо. Джони Логан също - с него сме изпълнявали дует в Германия. Той е единственият първенец, вземал наградата две поредни години. Но тогава беше различно - разчиташе се повече на певческите умения, на хармонията. Сега музиката е друга. Тя е като живота ни - атракция. Шоу, осветление, особено облекло - нищо общо с моя вкус. В момента фестивалът е една машина за пари", изтъква любимецът на поколенията.

Въпреки че победителката ни Дара е доста различна от стила на Маринов, той не подценява уменията й.

Според певеца Дара има качества за световна сцена

"Дара е живият пример за една съвременна световна звезда. Тя е единственият ни изпълнител, който може да направи кариера в чужбина, и го заслужава напълно", смята видният шлагерист.

През 2005 г. България за първи път стъпва на евровизионна сцена. В селекцията за кандидати по това време участие взема и Веско. Победата тогава, след голям скандал за манипулиран вот, все пак грабва група "Каффе".

"Моята поява остана малко незабележима – първо, защото песента ми не бе това, което се иска в настоящето. Сега вече кандидатът се избира от жури, телевизия, пък по онова време всичко беше с есемеси - без особен контрол", спомня си за развоя на събитията в миналото звездата.

Маринов споделя още, че страната ни винаги се е представяла на ниво в конкурса - като започнем от Елица и Стунджи, Кристиан Костов, та чак до настоящата ни шампионка. Да сме домакини пък, според него, е златна възможност.

"Политически, търговски, туристически - по всякакъв начин ще е ползотворно за България. Единственото, което страната ни трябва да направи, е да намери пари. Има мощни фирми, които самите организатори на конкурса наемат и знаят как се прави. Когато държавата обезпечи това нещо, ще стане едно незабравимо събитие - такова, каквото гледахме във Виена. София, със своите църкви паметници и атмосфера, ще бъде уникална", предвижда с позитивизъм предстоящите събития големият Веселин Маринов.