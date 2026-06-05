„Религиозният“ хомофоб Мути люби ресторантьор срещу участия и квартира? (СНИМКИ)

Един от най-противоречивите съквартиранти в последния сезон на "Биг Брадър" - Мути, който се обяви за ревностен последовател на ислямските традиции и обвини хомосексуалните хора, че са "шантани" и "повредени", откри любовта в лицето на... мъж.

Мути и Мартин а рождения ден на своя приятелка

Мути Мутиев, който след излизането си от шоуто започна кариерата си на фолк певец, от няколко месеца живее на семейни начала с бизнесмена Мартин Мартинов. Двамата вече не крия близките си отношения и дори разпространяват снимки, на които са заедно.

Преди седмица влюбените момчета са ходили на почивка в Гърция.

Това твърди сайта 24/7 нюз, позовавайки се на свидетелства от хора, които работят в ресторанта на Мартинов - "Гамбринус". Там 3 пъти седмично участие има Мути, който е новата сърдечна тръпка на собственика. Мартин Мартинов нашумя с благородната инициатива "Подай ръка" - от няколко години той храни десетки бедни хора всеки ден, раздавайки гозби в центъра на София. От скоро дясна ръка в начинанието му е половинката му Мути.

Мути и Мартин на светско парти

За съжаление, искрената любов на Мути и Мартин среща и зложелатели. Това става ясно от видеообръщение, което Мартинов публикува на личната си страница във Фейсбук преди дни. Той изрази разочарованието си, че много хора публикуват негативни и злобни коментари по негов адрес. Младият бизнесмен не каза причината, но стана ясно, че става дума за интерпретация на факти от личния му живот. "С кой живея, не интересува никого. Сигурен съм, че много хора, които ме осъждат с думите си, вършат много по-неморални неща", казва в обръщението си Мартин Мартинов.

Мути пък изобщо не се впечатлява от злобните подмятания и се е отдал на искрената си любов с младия ресторантьор с добро сърце. Певецът оценява факта, че щедрия Мартин подпомага кариерата му и се грижи подобаващо за него.

В "Биг Брадър" Мути се представи за ултрарелигиозен мюсюлманин. Той изрази негативното си отношение към хомосексуалните хора и дори ги наричаше "шейтани". Днес има връзка с мъж