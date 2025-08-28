Последни
Щерката на Коцето с гадже за сефте (СНИМКИ)

Румен Димитров
105

14-годишната щерка на Константин си е хванала гадже за сефте, писа „България Днес“. От музикалния си дебют през миналия месец всички погледи са насочени към момичето.

Мариана показа лицето на възлюбения си, но запази името му в тайна. На видеоклип в социалните мрежи девойката сподели техни общи снимки и куп подаръци от мистериозния младеж. Тя написа, че е мислела, че няма да намери подходящо момче за себе си, но господ си е свършил работата.

Гаджето на Мариана е симпатично момче с тъмни очи и брада. Името му не е известно, защото се подвизава с псевдоним, съдържащ букви и цифри. От профила му става

Ясно, че се занимава с футбол и играе в местен аматьорски отбор. Момчето се обясни в любов на чаровницата и е най-верният фен на творчеството й.

 

