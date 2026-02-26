Последни
Щерката на легендата Никола Гюзелев влиза в "Моята кухня"

Дъщерята на Никола Гюзелев е известна ценителка на хубавото вино, но и истински майстор кулинар.

Социалните профили на Адриана преливат от снимки с нейни гурме събития и екзотични вечери. Явно е, че хобито е потръгнало повече от добре и Ади Гюзо (както се нарича самата тя в инстаграм) е придобила нужното самочувствие да демонстрира зашеметяващи готварски техники и умения на тв екрана в предаването "Моята кухня" по Би Ти Ви.

Летвата обаче ще е високо вдигната. Ади и партньорката й Нона ще трябва да впечатлят не двама, а четирима съдии с много строги изисквания. Към вече обявените имена на шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров се присъединяват още двама авторитетни готвачи - шеф Павел Павлов, който е собственик на марка за занаятчийски шоколади, и шеф Любен Койчев, който е преподавател и главен готвач в Кулинарната академия в София.

От рекламата на предаването става ясно, че Гюзелевата щерка ще трябва

да се доказва още в първия епизод на кулинарното риалити. Адриана и Нона ще имат 5 часа да напазаруват, сготвят, аранжират и сервират тристепенно меню за 10 човека.

