Силвия Петкова кацна в новото гнездо

След бурно, прашно и изпълнено с перипетии лято, актрисата Силвия Петкова най-после сбъдна мечтата си да се нанесе в ремонтирания си апартамент, пише България Днес.

Макар да звучи като щастлив край, за Силвето това е само началото на нова глава. „Приключихме!", сподели тя с видимо облекчение, докато позира с цяла бригада помощници - здрави момчета с яки ръце и широки усмивки, които са пренесли багажа й в ремонтираното жилище.

„Ако си търсите помощ, имам точните хора", пошегува се актрисата.

Началото на ремонта бе поставено още през юни, когато започна със смяна на вратите. Оттам насетне всичко се завъртя около шум, прах и непрестанен хаос, но вместо да се оплаква, ремонтът приключва, а с него и почивката на Силвия.

След по-малко от две седмици Силвия се завръща на сцена с хитовата комедия “Съседите отгоре".

Освен това ще я видим и в „Traitors: Игра на предатели", където ни очаква доза напрежение, хитрост и актьорско майсторство от най-висока класа.