Синът на Аня Пенчева едва не изгоря жив, а после я забъркаха и в грозна измама

Аня Пенчева е поредната българска звезда, станала обект на недоброжелатели в онлайн пространството. Оказа се, че от името на 68-годишната актриса се продават козметични продукти, по-специално подмладяващи и стягащи кремове.

За измамата алармира самата Пенчева, която обясни на феновете си, че схемата се осъществява основно във Facebook – платформа, в която тя никога не е имала профил и не поддържа фен страница. Звездата на българското кино се обърна и с жест към ощетените си почитатели, като обеща да ги покани на театър.

Аня намира начин да се „извини“ на пострадалите, които следят живота и работата ѝ, приемат я за пример и се доверяват на продукти или услуги, рекламирани уж от нейно име. В случая обаче театралната и кино любимка няма нищо общо. Всъщност, дори през годините, Пенчева никога не е популяризирала подобен тип продукти с лицето си.

„Приятели, моля ви, докладвайте тази страница. Никога не съм имала Facebook, нито продавам кремове. Това е измама! Ако има измамени – ще ги поканя на театър“, написа тя в единствения си официален профил в Instagram.

Припомняме, че преди дни подобни истории разказаха и актрисата Рая Пеева и телевизионната водеща Ирина Тенчева. Подобно на Пенчева, и те споделиха скрийншоти на фалшиви профили и реклами, за да предупредят последователите си.

Напоследък сякаш неприятностите около Аня Пенчева не спират.

Наскоро синът на актрисата и бившия лекоатлет Ивайло Караньотов – Ангел Караньотов – преживя тежък инцидент в Азия. Шампионът в моторните спортове е получил сериозни изгаряния по време на опасна каскада на снимачната площадка на филм от екшън поредицата за Джон Рамбо.

По време на снимките моторът на Караньотов прелита над снимачния терен, докато под него избухват пламъци, през които той преминава. В резултат каската и очилата му се разтопяват, а при свалянето им от лицето материалът се разтяга „като дъвка“.

Когато от холивудската продукция в Тайланд се свързали с Аня Пенчева, за да ѝ съобщят за инцидента, актрисата едва не припаднала. След лечение в болници в Банкок и София Ангел вече е добре, няма видими белези и дори е подновил заниманията в школата „Караньотов спорт“.

В Холивуд обаче все още търсят негов достоен заместник. Досега Ангел Караньотов е бил единственият дубльор на актьора Ноа Сентинео, който изпълнява главната роля в новия филм от поредицата за Рамбо. Засега е известно, че Силвестър Сталоун няма да се появи пред камерите.