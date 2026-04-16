Синът на Емил Димитров: Баща ми си отиде омерзен от това, в какво се превръща България!

Навръх 21 години от смъртта на легендата на българската естрада Емил Димитров синът му Емил Димитров-младши публикува в социалните мрежи текст, който отново постави болезнени въпроси за отношението към големите български артисти.

Синът на Емил Димитров написа:

„Преди 21 години си отиде омерзен от това, в какво се превръща България! Почивай в мир, а ние ще продължим да се борим за България – българската, на българите. Твоята страна, моята страна, нашата България“, написа наследникът на певеца, без да спести горчивината, която очевидно не е избледняла с времето.

Зад тези думи стои дълга история на разочарования, за които самият Емил Димитров приживе рядко е говорил публично, но които близките му не крият. Малко преди да си отиде от този свят през 2005 г., изпълнителят на „Моя страна, моя България“ е получавал пенсия от едва 68 лева — сума, която звучи абсурдно на фона на бляскавата му кариера. По-късно, с указ за заслуги, към нея са добавени още 150 лева, а след инсулта му му е отпусната инвалидна пенсия от 70 лева.

Емил Димитров-младши неведнъж е подчертавал, че баща му никога не се е оплаквал и не е искал повече, въпреки че зад гърба си има десетки милиони продадени плочи и хиляди концерти у нас и по света. В онези години обаче приходите отиват основно в държавата, а артистите получават хонорари независимо от мащаба на успеха си.

Димитров-младши е коментирал през годините, че дебатите за пенсиите на творците се повтарят без реално решение. По думите му системата навремето е била такава, че всички артисти са работили официално, с удръжки и регламентирани доходи, което прави още по-неразбираемо защо в края на живота си мнозина от тях се оказват в унизително положение.

„Не трябва да се допуска тези хора да бъдат довеждани до състояние на молители“, казва той.

Освен финансовите трудности, краят на живота на певеца е бил свързан и с промените в културната среда. По думите на сина му Емил Димитров трудно е приемал посоката, в която се развива музиката у нас, особено навлизането на комерсиални стилове, които според него „убиват духа“. Той остава верен на разбирането си за музиката като изкуство, а не просто пазарен продукт.

Въпреки слуховете за конфликти с други големи имена, включително Лили Иванова, синът на певеца категорично отрича да е имало вражда. По думите му между тях е съществувала конкуренция, но и взаимно уважение, а не омраза.