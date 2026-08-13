Петър Дочев и Фейгин с един и същ любовен кадър от гръцки курорт

Преди това фигуристката обясни пред "България Днес", че още не знае накъде ще се развие връзката им

Вълнуващ кадър, на който дългокоса блондинка седи на терасата и се взира в синьото море. И друг, на който са запечатани сенките на две фигури хванати за ръка, са част от фотоалбума, който актьорът и водещ на "Преди обед" Петър Дочев публикува в профила си в инстаграм, като отбеляза, че така протича лятната му ваканция.

"Правя всичко възможно да забравя Ню Йорк. П.С: Скараха ми се, че лятото свърши, а нямам снимки", написа Дочев.

Въпреки, че написаното от него няма общо със съдържанието от снимката, коментарите на феновете му потвърдиха новината, че той и шампионката по фигурно пързаляне Александра Фейгин са заедно. "Да сте щастливи, прекрасни сте", пожелават те.

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От своя страна красавицата също пусна в мрежите момент от лятната си ваканция на мястото, но не тагна новия си любим.

Още в началото на август "България Днес" първи разкри, че Дочев и Фейгин са гаджета, а красавицата тогава дори не отрече слуха.

"Не мога да кажа в момента какви са ни отношенията, накъде отива връзката ни, времето ще покаже", сподели Фейгин пред вестника.

Петър Дочев и Александра Фейгин се запознават по време на гостуване на фигуристката в предаването "Преди обед". Химията им бе очевидна за всички, но помежду им не се случва нищо, освен професионално сътрудничество.

Малко след това двамата си партнираха в няколко проекта, включително фотосесии и спектакъла "Кораб в сърцето", което обединява кънките на лед и театъра. Явно това допринесе любовта да се разгори с пълна сила.

Преди връзката си с Фейгин, Петър Дочев беше обвързан осем години с колежката си Ирмена Чичикова, за която признава, че е ухажвал цели две години преди да спечели сърцето й. Заради многобройните си ангажименти в чужбина обаче, Ирмена прекарва повече време извън България и най-вероятно това също е допринесло за раздялата с Петър.

За да затвърди любовта си с водещия, шампионката по кънки на лед също публикува кадри от мястото, на което е на почивка с него и макар да не показва с кого е, за никого вече не е тайна, че именно той я придружава.

На свой ред Александра имаше връзка с бившия плувец Георги Янев, с когото се запознава по време на участието им в екстремното шоу "Игри на волята" по Нова тв, а след това и в "Трейтърс" по Би Ти Ви. Тя е едва на 23 години, но вече има сериозна кариера във фигурното пързаляне, както и популярност извън спорта след участието си в "Игри на волята". В играта тя влиза и тази есен, когато ще я гледаме в специалната част на предаването.

Петър Дочев пък не е от хората, които парадират с личния си живот и предпочита да не го коментира, затова и "разкриващите" кадри от лятната му почивка, която изглежда е в Санторини, изненадаха мнозина.

Интересното е, че колегата на Дочев и бивш водещ на "Преди обед" Александър Кадиев също се запознава с настоящата си съпруга Ивелина по време на интервю в шоуто. След като двамата започват да си пишат и да се опознават, актьорът решава да се раздели с половинката си по това време и майка на дъщеря си Кати - Таня, за да бъде с новата си любима.