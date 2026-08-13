Скандален край: Истината или евтин PR раздели брадъра Мути и Яница?

Изненадващ край беляза една от най-обсъжданите двойки в родния шоубизнес. Религиозният Мути от последния сезон на „Биг брадър“ сложи край на отношенията си с Яница Владова - забавната кулинарка от „Хелс китчън 7“.

Раздялата се случва само две седмици след като двамата публикуваха общо видео в подкаста на готвачката. В него освен за уеб риалитито „Къщата на инфлуенсърите“, в което кулинарката участва, двойката отговаряше и на въпроси относно връзката си.

Хората отдавна подозираха, че пеещият брадър използва своята половинка за популярност и не я обича истински. Твърдения, които влюбените се опитаха да опровергаят, казвайки, че са нонстоп заедно, имат сериозни намерения един към друг, а Мути дори е запознал Яни със семейството си. Девойката дори намекна, че чака годежен пръстен.

На фона на разразилия се скандал се появиха и слухове за личния живот на Мути. Според мълвата мераклията за слава топли и мъжки легла, а отношенията му с Яница са били по-скоро удобен ход за популярност и пиар, отколкото истинска любов.

За своите 6 месеца заедно риалити героите постоянно се събират и разделят, а конфликтите сякаш се превръщат в естествена част от всекидневието им. В един момент обаче чашата прелива и двамата решават да поемат в различни посоки. Раздялата, както и връзката им обаче се случва с буреносен облак - караници, обиди и лют интернет скандал. В свой тикток клип Мути хвърля бомба, признавайки, че с Яни никога не са били заедно и всичко е било PR. „Може би само в неговата глава е било шоу. Аз си приемах връзката съвсем сериозно, но смятам, че и за него наистина не е било PR. Ако е било, нямаше да ме води навсякъде със себе си“, споделя от своя страна Владова, която подозира, че с казаното бившият й се опитва да я дразни.

По нейни думи двамата са блокирани във всички социални мрежи, но въпреки това поддържат комуникация през инстаграма на майка й. Именно нейната родителка приема брадъра като част от семейството, но в момента е доста афектирана и напълно категорична. „Абсурд да те чувам, че говориш за Мути! Той не те заслужава!“, крещи на щерка си разгневената майка в тикток лайф на Яница.

Романсът между двамата започва в началото на 2026-а. Тогава сестрата на ломчанката - участничката в „Островът на стоте гривни“ Грозденка, организира конкурс за гадже на кака си в техния общ подкаст. Сред кандидатите е и религиозният брадър, който се изявява като фолк изпълнител. Искрата между тях пламва почти мигновено и много бързо стават неразделни. Още тогава феновете на Яница я предупреждават, че Мути не търси любов, а известност на неин гръб. Въпреки това харизматичната инфлуенсърка тръгва с открито сърце и дори е готова да се омъжи за певеца. Въпреки обтегнатите им отношения, множеството обиди и публични нападки готвачката споделя, че иска да се помирят и тайничко копнее да се съберат отново. Ще се окаже ли любовта по-силна от битовизма и сблъсъка на характери - само времето ще покаже.