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Зетят на Веселин Маринов е съдружник в огромния соларен парк на певеца в Полски Тръмбеш

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Румен Димитров
1547
Зетят на Веселин Маринов е съдружник в огромния соларен парк на певеца в Полски Тръмбеш

Румен Димитров
1547

Любимецът на поколения българи легендата Веселин Маринов стана съдружник със зет си, инж. Евгени Стефанов, бизнесмен от Враца, пише "Телеграф".

Двамата направиха обща фирма, която ще строи огромен соларен парк. Фотоволтаичната централа е с мощност близо 1,5 мегавата и се намира край пътя, свързващ родния му град Полски Тръмбеш и съседното село Страхилово. Справка в официалните регистри сочи, че по 50% от капитала в дружеството се падат на певеца и съпруга на дъщеря му Йоана.

Наследство

Новият соларен парк е изграден изцяло върху наследствена земя, собственост на музикалната легенда. Не е ясно какъв е точно размерът на инвестицията, но според хора от бранша е между половин и един милион евро в зависимост от качеството и стойността на оборудването. Отново според енергийни експерти количеството на произвежданата от новата фотоволтаична централа електрическа енергия спокойно ще може да задоволи средногодишно потребление на 350 обикновени български домакинства. А освен икономическо значение проектът има и екологичен ефект, тъй като производството на електроенергия ще бъде изцяло от възобновяем източник.

Помощ

Веселин Маринов е изключително привързан към родния си град. Полски Тръмбеш и неведнъж се е отзовавал, когато трябва да помогне на свои съграждани, макар да не обича помощта му да се огласява и афишира. Реализирането на този мащабен икономически и енергиен проект не къде да е, а отново в землището на родния му град, е достатъчно ясно доказателство, че легендата в музикалния бранш у нас желае да помага за икономическото развитие на родния си край.

 

 

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5 Коментара

Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чист Смрадлив Циганин надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос (Типично Циганска Черта) къде само майка му и баща му не са Гнусни Мангали. Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Бивш от МВР76

преди 1 час

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Еванелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 1 час

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Евангелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 59 минути

!!! Но в цялата история изведнъж отново изскача Надежда Дойчева, за която в сайт се твърди, а и Господари на ефира са я показвали заедно с Полина Станчева – Хамид, че са изнасяли момичета за проститутки в Турция. Самата Надежда Дойчева рекетира от няколко години майката на Никола Константина Корчева и самия Никола за десетки хиляди евро. Тя го вкара в затвора, без да има нито един документ срещу него, защото имала големи връзки навсякъде. !!!

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