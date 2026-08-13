Единствената двойка от „Ергенът“ влиза във „Фермата“

От любовно риалити право в семейно – Кристиан Генчев и Елеонора Кабакчиева отново застават пред камерите.

„България Днес“ пише, че единствената оцеляла двойка след петия сезон на „Ергенът“ е сред участниците в новия сезон на „Фермата“. Само няколко месеца след края на любовното предаване и последвалия истински годеж Кристиан и Елеонора вече са заснели участието си в новия формат, който предстои да се излъчи тази есен по Би Ти Ви.

Този път обаче двамата няма да търсят любовта, а ще трябва да докажат колко добре могат да действат като семейство. Новият сезон на „Фермата“ е под мотото „Кръвта вода не става“, като една от големите промени е, че участниците влизат свързани помежду си – като съпрузи, партньори, братя и сестри или други близки роднини. Сред известните двойки водещи са Краси Радков и Станислава Ганчева, както и Тото и Ивайла. За Крис и Елеонора това е второ риалити за броени месеци, а историята им пред камерите започна по доста необичаен начин.

Малко преди финала на „Ергенът“ Генчев се оказа в ситуация, която едва ли някой от зрителите очакваше. Жените, дошли в предаването заради него, една след друга отказаха да приемат роза и Крис остана само с Елеонора. Развръзката обаче се оказа изключително добра за него – още по време на формата той не криеше, че именно пловдивчанката е жената, към която изпитва най-силен интерес.

На финала Кристиан не направи класическото предложение за брак на колене. Вместо това той постави на врата на Елеонора колие, на което беше закачен годежен пръстен – символично обещание, че истинското предложение тепърва предстои. И то не закъсня.

След края на снимките двамата заминаха на романтично пътешествие до Бали. Именно там Крис изпълни обещанието си – падна на едно коляно и поиска ръката на Елеонора. Този път тя получи пръстена на ръката си и без колебание каза „да“. Двамата демонстрираха близост и след завръщането си, а Елеонора публикува кадри от предложението и годежния пръстен.

Щастието им обаче бързо беше последвано от съмнения в социалните мрежи. Появиха се коментари, че връзката им може да е по-удобна за телевизионния екран, отколкото изглежда. Допълнително масло в огъня наля и именно новината, че почти веднага след „Ергенът“ двамата се отправят към снимките на „Фермата“.

Според скептиците годежът и демонстрацията на близост са им осигурили идеален профил за новата концепция на предаването, в която семейната връзка между участниците е ключова. Засега между двамата това остават единствено зрителски догадки, а Крис и Елеонора продължават публично да се представят като влюбена и сгодена двойка.

Любопитното е, че „Фермата“ може да се окаже и много по-сериозен тест за отношенията им от романтичните срещи в „Ергенът“. Там няма вечери край басейна и битка за рози, а съвместен живот, труд, лишения и напрежение. Така тази есен зрителите ще могат сами да преценят как изглеждат Крис и Елеонора далеч от романтичния декор на „Ергенът“. А най-големият въпрос остава отворен – ще затвърди ли „Фермата“ любовната им история, или ще даде нов повод на онези, които от самото начало подозират, че зад красивия годеж се крие и добра риалити стратегия?