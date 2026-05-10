Синът на Малин Кръстев не искал да е д-р Дерменджиев в сериала на Би Ти Ви

Борис Кръстев не искал да играе д-р Атанас Дерменджиев в сериала „Вяра, надежда, любов“ по Би Ти Ви, защото повече харесвал Геле – мутрата-собственик на бар. Днес, разбира се, не съжалява, че е приел ролята, с която вече е разпознаваем за широката публика. Освен това актьорът жъне предимно похвали за представянето си. Случва се обаче да срещне и негативни коментари или откровени предразсъдъци, касаещи това чий син е.

„Не исках тази роля, защото нямах идея как се развива“, сподели Борис наскоро. Когато отишъл на кастинга, той и колегите му имали бегло описание на героите. Борис се явил за ролите на Атанас и Геле. Последният му допаднал веднага, защото за него имало повече информация, а и изглеждал интересен образ. Докато за Атанас сценаристите издали само, че е „мамино синче, комплексиран от баща си“. Затова, когато от екипа на сериала му се обадили и му казали, че е избран за ролята на Атанас, актьорът приел новината с малко смесени чувства. Днес се радва, че е получил тъкмо тази роля. Борис много харесва персонажа, който играе, развитието му, а и възможността да импровизира и да си партнира с утвърдени имена като Неве Бозукова, която играе майка му Лидия, и Роберт Янакиев, който в сериала е баща му Никола. А и щом видял Калоян Трифонов като Геле, Борис разбрал, че образът му прилягала повече.

„Засега съм имал много позитивни срещи“, сподели актьорът наскоро за реакциите на хората, които го разпознават. Често се обръщали към него с д-р Дерменджиев. Борис обаче е усещал, че някои се чудят дали в живота е като героя, който играе в сериала. А именно манипулативен интригант, който влиза в морални конфликти.

Борис няма много допирателни с героя си в сериала, но се стреми да го изиграе правдоподобно. Иначе в живота той е отдаден на акьорската професия. В инстаграм профила му липсват снимки, издаващи романтична връзка. Така че актьорът или няма такава, или пази личния си живот в тайна. Но пък Борис има кадри от преди три-четири години, издаващи близост с колежката му Велина Георгиева. Младата актриса е сред новите попълнения в шести сезон на сериала „Под прикритие“, който стартира в ефира на БНТ през есента. Разбира се, актьорите може и да са свързвани само от приятелство.

Екранният д-р Атанас Дерменджиев е акушер-гинеколог и живее в сянката на баща си – лекар-авторитет в болницата, в която работят. Борис пък отдавна е излязъл от сянката на родителите си. Но макар да се е доказал в професията, се е случвало талантът му да бъде омаловажаван, заради това чий син е. Борис, чийто родители са актьорите Малин Кръстев и Станка Калчева, е срещал подобно отношение и в гилдията, и извън нея. Израствайки, актьорът се убедил, че няма контрол над подобни предразсъдъци. Затова вече не се занимава с тях. Не отделя внимание и на заядливи коментари, че е получил дадена роля, само защото е нечий син. Борис отдавна е осъзнал, че не може да се посвети на това да се доказва на някого, че заслужава да бъде на екран. Иначе не крие чие дете е. Всъщност, той много се гордее с родителите си, както и те с него. Не получава само похвали от тях. Чувал е и критика. Той обаче не я приема като такава, а като ценен урок, базиран на солиден опит. „И от двамата съм научил много полезни неща“, казвал е младият актьор, който преди да влезе в НАТФИЗ, е играл 4 години в актьорската школа на баща си.

Малин Кръстев и Станка Калчева опитали да го насочат към друга професия. Надявали се синът им да стане, например, адвокат или лекар. В рода им имало хора, избрали медицината. Дядото на Борис по бащина линия бил анестезиолог, а баба му – медицинска сестра. Само че Борис от малък обикнал актьорството. Израснал в театъра, а и бил запленен от киното, така че всяка друга професия му се струвала скучна. Освен това, никак не му вървяло по химия и биология. Даже имал двойки по тези предмети, които трябвало да поправя. Така че бъдещият актьор не си и помислял да кандидатства медицина. Иначе много уважава лекарската професия.

Борис направил театралния си дебют на 10 години в постановката „Апокалипсисът идва в шест вечерта“ на Георги Господинов, а в киното се появил първо в „Единствената любовна история, която Хемингуей не описа“. Докато още бил студент в класа на проф. Здравко Митков в НАТФИЗ, участвал в няколко дипломни спектакли, а в четвърти курс станал носител на създадената в памет на Стефан Данаилов стипендия. В края на студентството си Борис Кръстев печели конкурса за драматургия на театър 199 „Славка Славова“ с пиесата си „Кулата“, която беше поставена през 2023 г. в същия театър. В пиесата играха актьорите Свежен Младенов, Йоана Бурковска-Давидова и Йордан Ръсин. За текста си „Кулата“ Борис беше номиниран за „Икар“ за драматургия, получи „Аскеер“ и грамота от Министерството на културата за високи творчески резултати и принос към българската култура. Младият актьор, който си е партнирал с баща си в постановката „2084. REX. Последният цар на света“, е част от трупата на Пловдивския театър.