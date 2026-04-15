Скандално признание разтърси шоуто: Иво Димчев готов да напусне „Капките“ заради Тодор Колев!

Защо участникът в „Като две капки вода“ не иска да имитира Тодор Колев, който освен всичко друго е бил и асистент на Крикор Азарян в НАТФИЗ, в чийто клас е учил и Иво Димчев?

Иво Димчев изживя истински кошмар по време на последния лайв на Като две капки вода. Талантливият актьор се сблъска челно със своя най-голям страх, който му отреди бутонът на късмета – да имитира Тодор Колев.

Самият Димчев преди броени седмици призна в подкаста на „Капките“, че единственият образ, в който не желае да се превъплъщава, е този на незабравимия актьор. Не мина много време и именно той му се падна от бутона на късмета. Реакцията на Иво беше повече от красноречива – актьорът и певец заяви, че обмисля да се откаже. Няколко минути по-късно обаче стана ясно – репетиции ще има.

„Тодор Колев е една от причините да се махна от НАТФИЗ – разкри в подкаста на „Капките“ Иво. – Тогава бях млад и много самонадеян. Той ми казваше, че щом в разказа на Чехов пише, че на героя му е студено, ти трябва да го изиграеш. Обясних му, че няма да се разберем така. С текста ще правя каквото си искам. Аз няма да играя театър, който илюстрира, а ще взема това, което за мен е важно, и с него ще работя. Той ми даде да разбера, че няма как да не вървя по правилата на Станиславски. Казах си, че това не ме интересува. Много се страхувах да не ме „развалят“. Исках да открия моя собствен театър – по закони, които не съществуват, и сам да си ги създам. Имах респект към Тодор Колев, но не можех да разбера защо актьор, който е толкова самобитен, ме кара да влизам в някакви рамки. Направих още един опит с този разказ, но вече бях наясно, че ако не се разберем, по-добре да си бия камшика. Затова реших да напусна. Тодор Колев ми каза тогава, че птичката веднъж каца на рамото, а аз му отговорих, че не искам тази птичка да ми каца на рамото.“

Иво Димчев е категоричен, че актьорът и негов учител е много труден за имитиране, но мнозина смятат, че именно този образ може да му донесе трета победа в „Капките“.

Тодор Колев досега е успешно имитиран в предаването от Димитър Маринов, Краси Радков, Герасим Георгиев-Геро, Филип Аврамов и дори Фики.