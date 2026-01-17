СЛЕД 10 ГОДИНИ: Тита и Гери-Никол заровиха томахавките!

Певиците Тита и Гери-Никол разбуниха слуховете и доказаха, че между тях няма никакво напрежение. Двете пяха заедно песен на Лейди Гага на живо в столичен клуб, а сега феновете очакват дует.

Дует

Две певици, две руси диви и двете продуцирани от Криско – Тита и Гери-Никол дълго не бяха колаборирали по нищо. Всъщност обща песен все още няма, а всички фенове бяха убедени, че между тях има някакво напрежение.

Пътят им към славата започва с участие в предаването X Factor, където участват като трио заедно с Мишел (която се омъжи за рапъра V:rgo) под името Sweet 16. Още тогава те спечелиха сърцата на публиката, но малко след предаването групата се разпадна.

Първата, която започна солова кариера, беше Гери-Никол с песента в дует с Криско – „Ела и си вземи“. Втора със солова кариера беше Тита, интересно – отново в дует с Криско: песента „Voodoo кукла“.

Прегръдка

Може би именно заради това фенове и медии спекулираха за скандали между двете, но слуховете започнаха да се изпаряват още миналата година, когато Мишел сподели снимка, на която трите бяха щракнати за неофициалното събиране на Sweet 16. Е – Тита и Гери излязоха за първи път на една сцена от 10 години насам, като двете изпяха песента на Лейди Гага – Born This Way, в столичен клуб.

Двете изглеждаха повече от щастливи, признаха си, че се обичат и дори се прегърнаха пред публиката. Феновете буквално откачиха – както на живо, така и от кадрите в социалните мрежи, и вече започват да настояват за дует между двете певици.