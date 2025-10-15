Последни
След гей резила – нов сезон: Мути има връзка с жена!

Румен Димитров
434
Спряганият за гей Мути Мутиев от тазгодишния „Биг Брадър“ има връзка с жена! Това разкри самият той в откровен разговор в известен подкаст.

 

„Имам връзка, но приятелката ми не ми разреши да го кажа в предаването. Заедно сме от почти две години“, призна участникът.

В „Биг Брадър“ Мути се обяви като върл противник на хомосексуалистите. Той дори се опита да „превъзпита“ съквартиранта си Цецо, за когото любовта няма пол, а душа. Най-неочаквано обаче Мутиев обяви, че и той е получавал неприлични предложения от мъже. Нещо повече - дори бил на прага да си легне с известни   господа, за да се развие в музикалния бизнес.

За щастие участникът не се поддал на изкушението, отказал се от кариерата на певец и намира упование в Аллах.

След като си тръгна от Къщата и стана първият напуснал съквартирант, Мути се забърка в още повече неприятности. Оказа се, че самият той е имал множество чатове с мъже, както и с драг кралицата Елза Парини, с която искал да се сношава. Брадърът казва, че са от 2013 г. и само се е шегувал. Но какво е оправданието му за останалите съобщения, в които обяснява за големината на мъжкото си достойнство на мъже?

„Тези от чатовете лъжат, защото така им беше изгодно. Венелин - човек, с когото се запознах в Берлин, е накарал другото момче да се свърже с продукцията и да каже, че уж е имало нещо общо с мен. Аз съм виждал въпросния мъж само веднъж на събитие, даже не съм се запознавал с него. Впоследствие разбрах, че той има симпатии към мен, пишеше ми по-настъпателно. Венелин стои в основата на нещата“, разкри обиденият съквартирант.

