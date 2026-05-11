След концерта на Лили! Артисти ИЗРИГВАТ: Искаме имената на колегите, получаващи помощ

Най-важното е да се знаят имената на артистите, на които ще им бъде отпусната помощ от получените средства от благотворителния концерт на фондацията на Лили Иванова!

Това заяви за „България Днес“ прочутата актриса Латинка Петрова. Доайенката на българската комедия подчерта, че нейното мнение не цели да омаловажи добрата воля на родните звезди или да помрачи радостта от големия резултат във финансов и морален план, а да наблегне на обществения интерес и на очакванията за реална благотворителност в гилдията.

„Щом държавата не се е погрижила за тези хора, това е един сериозен упрек към Министерството на културата. Защото наистина има много бедстващи, много гладни колеги. А здравните нужди са свързани със социалните и икономическите проблеми и често произтичат от тях“, подчерта актрисата.

Латинка признава, че на своите 80 години продължава да играе в театъра и киното и не се нуждае от помощта на държавни, професионални или частни организации.

„След като имената на участниците в концерта са известни, защо да не се оповестят и имената на моите колеги, подали молби за отпускане на средства за здравни нужди?“, пита още именитата комедиантка.

„Хубаво е да се даде отчет за парите и къде отиват след това. Добре е да се търси отчетност и тя да се публикува. Да има отговорност до финала. Да кажат и самите артисти: „Така и така, колеги, получих помощ за еди-какви си нужди“. Да спрат да крият имената. Така се прави повсеместно в България на всякакви нива. Някой казва: „Друг твърди“ – не, трябва да се посочат конкретни имена. Тогава ще се съгласим, че демокрацията е фарс“, категорична е Латинка Петрова.

Звездата комичка обаче допълни, че „ние, артистите, сме горди хора и трудно се молим за помощ“, което пък е друга причина за мълчанието около конкретните получатели на част от събраната сума.

Междувременно шефът на Съюза на артистите в България (САБ) Христо Мутафчиев отказа да цитира имената на хората от съсловието, подали молби за отпускането на целева помощ. Пред вестника обаче той обеща „отчетност до цент“ на събраните след концерта средства.

„От целия приход първо ще бъдат заделени суми, за да се изплатят разходите по залата – осветление, звук, аранжор, изобщо на всички хора, които имат заслуга за организацията на този концерт. И сумата, която ще остане, ще бъде преведена към фондация „Лили Иванова“ и оттам – към фондация „Икар“, с която оперира здравният фонд при САБ. И когато постъпят молби от колеги, които имат нужда от помощ, ние ще им изплатим тези суми, фигуриращи в молбите“, описа механизма на разпределението на парите Мутафчиев.

Той допълни, че тези, които кандидатстват за средства, го правят по строго регламентирани правила.

Всяко евро ще бъде дадено

там, където има необходимост, под много строг и постоянен контрол. По отношение на вече постъпилите молби ще се консултираме със специалисти какво може и трябва да се направи от наша страна“, поясни шефът на САБ.

„България Днес“ научи, че един от артистите, които обмислят да подадат молба до САБ, е Георги Стайков. Звездата от „Сега накъде“ и „Мисия „Лондон“ от години страда от тежко заболяване, прикован е към инвалидната количка. Стайков сподели за вестника, че никога не е получавал парична помощ от САБ. „Но ако в бъдеще имам нужда от още средства за лечението си, ще се обадя на Христо Мутафчиев и ще подам съответните документи“, допълни бившият секссимвол на родното кино и сцена.