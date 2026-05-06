Спортисти абитуриенти: Божинов-младши ще пристигне на бала с „Порше“

Спортисти абитуриенти: Валери Божинов-младши ще пристигне на бала с „Порше“

Куп спортисти ще видим тази година да завършват средното си образование. Валери Божинов, синът на певицата Алисия и футболиста Валери Божинов, вече е готов с приготовленията за веселата вечер.

За рождения си ден той се сдоби с „Порше“, с което ще е в центъра на купона, но няма да е с мацка, а сам. През 2004 г. той се сгоди за Ивет Кочанова, но с днешна дата нещата се разсъхнали.

Първият братовчед на Григор Димитров – Алекс Василев, също ще чуе клаксони в своя чест и вече е приключил с приготовленията относно външния вид.

Тенисистът, който през 2025 г. постигна исторически успех, достигайки до финал на US Open при юношите и спечели престижни титли от категория J300 в Пловдив и Вилена (Испания), ще е спортно облечен и няма да разчита на як автомобил.

Юношата на „Левски“ Стивън Стоянчов, който подписа професионален договор с родния си клуб, също е абитуриент. За него режимът е много важен и дори на бала няма да си позволи да пийне по една биричка, споделят близките му.

Шампионите по плуване Дарен Кирилов

и Дейвид Найденов също са в списъка на завършващите средно образование тази година. Дарен е един от най-големите таланти в българското плуване за неговата възраст. През 2025 г. спечели титли на 50 и 200 метра гръб на международния турнир „Мултинейшън“, а Дейвид Найденов също е многообещаващ състезател, който печели медали на международни форуми за юноши старша възраст.

И двамата ще ходят на бал, но в провинцията, не в София. Дарен е от Русе, но се състезава за Силистра, а Дейвид е от Плевен. Именно там двамата ще празнуват завършването си.