СПОЙЛЕР: Ето с коя си тръгва Гатев от "Ергенът"! НЕ Е тази, която очаквате!

В най-обсъжданото риалити в момента – Ергенът – сценарият отново се преобръща, и то точно когато зрителите си мислят, че вече са разчели играта.

Новият ерген Георги Гатев, който влезе изненадващо от екипа директно в любовната надпревара, буквално обърка сметките. Още с появата си той привлече вниманието на няколко от най-коментираните участнички, а от продукцията директно заявиха, че операторът има чувства към избраницата на Стоян и влиза заради нея. Илияна също проявявала интерес, което бързо накара зрителите да заключат, че новият Ерген ще отмъкне фаворитката на Стоян.

Само че… истината се оказва съвсем различна.

По информация на Intrigi.bg, финалът крие неочакван обрат – Гатев НЕ си тръгва с Илияна, както масово се предполага.

Вместо това, изборът му пада върху друга дама, която дълго време остава в сянка, но тихо и методично печели позиции.

Да – това е Румяна.

Още в началото на сезона тя прави впечатление и дори получава ранно одобрение от Марин. С напредването на епизодите обаче тя се отдръпва от него и вниманието ѝ започва да се насочва в съвсем друга посока.

„Още докато беше част от екипа, Гатев постоянно беше около момичетата, а Румяна буквално не го изпускаше от поглед. Тя първа започна да го разпитва има ли жена до себе си, а искрите помежду им се усещаха дори отстрани“, разкриват хора от продукцията.

Така една от първите срещи на новия Ерген Гатев ще е именно с Румяна, а отношенията им бързо ще се развият.

А какво става със Стоян?

Въпреки съмненията, че няма да излезе от емоционалната дупка, в която изпадна, той се връща в предаването. И успява да направи нещо, което малцина очакват – да си върне Илияна.

Двамата ще си тръгнат заедно от Шри Ланка.

Колкото до останалите – развръзката остава същата: Крис напуска по-рано с Елеонора, а Марин избира Михаела.

Най-шокиращото? Нито една от четирите двойки няма да издържи извън камерите. Любовта приключва още щом угаснат прожекторите.