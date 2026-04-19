Станислав от „Хелс Китчън” показа новата жена

Победителят от „Хелс Китчън” 5 Станислав Иванов, който готви при Гала и води подкаста на риалитито – „Кухнята след Ада”, се показа с нова жена eдва 4 месеца след като обяви, че се разделя със съпругата си Божидара. За Великден той сюрпризира феновете си в социалните мрежи с новината, че вече не е сам. Много от тях подозират, че никога не е бил, а новата връзка не е дошла след развода, а е била причина за него.

„На Великден си напомняме кое има истинска стойност - вярата, смирението и любовта. И осъзнаваме, че без тях нищо друго няма смисъл”, написа в социалните мрежи Станислав в първия ден на Възкресение. Думите му бяха коментар към серия снимки от празника, на три от които позира с новата дама на сърцето си. Момичето е много красиво, тъмнокосо и добре гримирано – точно като бившата половинка Божидара, която работи като гримьорка. Някои от последователите на готвача споделят, че не намират разлики между двете. „То няма разлика в жената, поне на външен вид”; „Същата е като предишната”, смятат те. Някои, които явно познават новото момиче до Станислав, пък коментират, че то е не само красавица, но и с много силна енергия, която предава и на любимия си. Но точно коя е брюнетката? Станислав не съобщи името й, но потребители на социалните мрежи я познаха. Казва се Моника Димова и не само на външен вид прилича на Божидара, но и е гримьорка като нея. На четките й се е доверявала миската Славена Вътова. Моника има над 20 000 последователи в социалните мрежи и се опитва да прави кариера и като инфлуенсър.

Не липсват възмутени, че Станислав толкова бързо забрави Божидара, с която трябва да са получили развод по взаимно съгласие само преди дни. „Кога се разведе, кога забрави старата любов, кога хвана нова? Не разбирам толкова ли бързо се забравя човек, който си обичал?”, пише един от тези хора. Бързата смята на жените, която Станислав прави, показва, че най-вероятно са верни слуховете, че се е развел заради серийни изневери. Още когато се заговори, че вече не е с Божидара, хора от Перник, където двойката живееше, издадоха, че готвачът изобщо не е бил верен съпруг. Той имал доста слаб ангел и често слагал рога на хубавата си избраница. Момичето, което показа на Великден в социалните мрежи, може да е било едно от тези, с които си е лягал, докато е бил все още женен. Но явно не е било еднократна забежка. Очаква се отношенията с нея да се задълбочат, а в най-скоро време да бъдат разкрити и подробности като например как се казва и с какво се занимава извън любовта с кулинарната звезда.

За проблемите в брака на Станислав се разбра в края на ноември миналата година, когато пернишки медии съобщиха, че са го арестували по обвинения в домашно насилие. Божидара съобщила пред органите на реда, че я бие. Сладкарят, който е родом от Ямбол, но от години развива бизнес с торти в миньорския град, бил посетен от униформените след зверски скандал със съпругата си. До онзи момент двамата твърдяха, че са силно влюбени и щастливи, но след ареста техни съседи в пернишкия квартал „Изток”, където живееха, разкриха, че връзката им не е вървяла гладко. От дома им често се чували крясъци и разправии. Стигнало се дотам, че Божидара напуснала семейното жилище. Багажът й обаче останал в апартамента в луксозен комплекс в квартала. Арестът на Станислав настъпил, когато отишла там, за да си прибере нещата. Избухва скандал между съпрузите, който ескалира до бой. Божидара звъни за помощ на спешния телефон 112. Мъжът й е арестуван и срещу него е образувано бързо производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие.

Очакваше се от Нова телевизия да спрат работата си с него след този случай, както е редно в такива ситуации. Но това не се случи. Станислав продължи да се изявява като звезда, а дни след ареста даде интервю заедно с Божидара. От записа стана ясно, че хубавата бивша половинка е напълно съсипана. Двамата със Станислав отрекоха информацията за ареста и боя, обявявайки, че раздялата се е наложила, защото готвачът работел твърде много. Божидара изглеждаше нещастна, нервна, обидена и наранена. Видът и поведението й не оставиха съмнение, че има и нещо друго, освен служебните задължения на мъжа й, която я тормози. Станислав – напротив. Той изглеждаше спокоен, а според някои –самоуверен до наглост. „Аз не съм задържан, това въобще не съществува, никога не съм бил даже и задържан, но вечерта, след като започнаха да излизат всички тези статии, и двамата ни жегнаха. В началото не обърнах внимание, но тази жълта преса е толкова жадна за информация”, бяха думите на готвача.

Божидара буквално издекламира текст, който личете, че е репетирала предварително, отричайки, че мъжът й я е бил и са го арестували. Тя избягваше да гледа към Станислав и личеше, че й се иска да си тръгне възможно най-бързо. Гледаше или към пода, или встрани, или въртеше очи, а кракът й през цялото време нервно играеше нагоре-нодолу. Тя съобщи, че се развежда. Според готвача причината за това решение е, че имат разминавания като двойка – тя искала семейство, а той – кариера.

Хора от обкръжението на двойката публично обявиха, че през цялото време на брака им Станислав е изневерявал. Фактът, че толкова бързо след развода обявява нова връзка, издава, че това най-вероятно е истина. Двойката се ожени в края на септември 2023 г. на морския бряг. Бракът им продължи едва 2 години.