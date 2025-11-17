Светлана Василева в искрена изповед: Никога няма да простя това на Христиан https://hotarena.net/laifstail/svetlana-vasileva-v-iskrena-izpoved-nikoga-nyama-da-prostya-tova-na-hristian HotArena.net

„Никога няма да простя на Христиан! Как да го направя, като един път не се е обадил да попита как се грижим за децата? Не можем да изгладим отношенията си!"

Това с болка призна пред „България Днес" плеймейтката Светлана Василева. След драматичната раздяла с милионерския наследник Христиан Гущеров красавицата разкри сърцето си в най-личната изповед до момента.

„Измъчва ме, че не се грижи за малките, дори не иска да ги вижда. Към момента сме в никакви отношения. Единствено с майка му се чуваме всеки ден. Тя много ни помага", довери още блондинката.

Крахът в брака на ВИП двойката от близо година е първа тема в медийните среди.

Страх, сълзи и скандали съпътстват многодетното семейство. В момента Гущерови са пред развод, а за четирите им хлапета се грижи Светла.

„Според мен не ми дава развод, за да не плаща издръжка“, смята бившата на богаташа.

Когато напуска брачното жилище, Василева въобще не се двоуми.

"Точно за един ден се реших. Просто виждах как ме лъже и въобще не прави никакви усилия за семейството, не се бори да оправи положението. Оставяше малките на пътя, без дрехи. Дойде ми в повече“, откровена е миската.

При раздялата най-потърпевши са децата, които въпреки възрастта си разбират всичко. Гущерови имат 4 отрочета Анелия-Добромира, Добромир, Кристиан-Валентин и Валентина.

„Бих казала, че са добре. На Доби обаче му липсва мъжката фигура. Иска да си играе някой с него на футбол, на момчешките игри. Забелязвала съм, като сме излизали с едно друго момченце и то си играе с баща си, как на Добромир му се насълзяват очичките. Пред мен не го показва, но го виждам в погледа му. Няма какво да се направи. Не му липсва самият му татко, а бащината фигура", смята изкусителката.

Драмите определено се отразяват и на психиката на звездата. „Чувствам се като изцеден мокър парцал, който изстискват в кофите. Много съм изморена. Нямам избор. Имам четири деца и майка, за които трябва да мисля.

Всичко е на мой гръб. Да се откажа, значи да ги оставя на произвола на съдбата. Ще се боря", заяви чаровната търговищлийка.

Към момента Христиан все още е с ограничителна заповед и не може да припари до бившата си. Самата тя признава, че така се чувства по-спокойна.

„Когато двама души не се обичат и има напрежение в семейството, то се отразява на децата, които поемат цялата негативна енергия. В такъв случай е по-добре да се разделят“, изрази житейско мнение русокоската.