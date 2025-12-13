Бабата на Маргото от "Игрите" е интернет сензация - скача с парашут и пие ракия Натрупа хиляди фенове и стана любимка на страната https://hotarena.net/laifstail/babata-na-margoto-ot-igrite-e-internet-senzaciya-skacha-s-parashut-i-pie-rakiya HotArena.net

България си има нова интернет звезда! И този път не е инфлуенсърка на 20, а баба на 70! Маргарита Стайкова, позната в мрежата просто като Маргото, е истински феномен. Огън жена, която взривява с щуротиите си.

Неуморната жена е скачала с парашут и има мераци за още такива адреналинови преживявания. Без да се притеснява от възрастта си, тя е готова на момента да се хвърли във въздуха.

Маргото винаги е в настроение

"Как да не искам да скачам, искам, разбира се! Ще го направя на момента, без да се замисля грам", признава Маргото.

Друга нейна страст е ракията. За щастие не я комбинира с парашутните скокове, но пък я пие наекс и предпочита да е домашна. Задължително съчетава огненото питие със салатка на масата, защото традициите трябва да се спазват. Стайкова се гордее и с това, че на тази възраст още може да прави шпагат, а езикът й е толкова остър, че може да среже дори метал. Маргото обича да раздава акъл и да стяга околните - особено внучката си. Тук е моментът да споменем, че това не е коя да е баба, а бабата на Денислава от "Игри на волята". Въпреки че имат кръвна връзка, женското съперничество между двете е на преден план.

Жената има банкетна култура

"По-красива съм от нея", категорична е Маргарита по повод внучката си.

За разлика от другите баби Стайкова въобще не се притеснява да критикува внучката си Денислава. Когато види, че е напълняла, не се радва, а започва да я хока и дори я слага на режим, за да влезе обратно в спортна форма.

Хилядите фенове на Баба Марго я обожават и не спират да трупат харесвания, коментари и споделяния към видеата, които се появяват с нея. Мнозина коментират, че Маргото вече е любимата баба на България, и я определят като нахакана, истинска и без капка притеснение да каже онова, което мисли.

"Маргото има банкетна култура, откакто се помня", споделя за баба си и самата Денислава.

Животът на Маргарита не е само ракия и шеги. Стайкова е спортна легенда в дисциплината скок във вода.

"Скачала съм от 10 метра 15 години. Много тежък спорт, много труден. То си личи, че съм си удряла главата толкова време. В онези години имахме възможност и много да пътуваме, за да се състезаваме, и видяхме свят. Това ни беше плюсът на спортистите", смее се плувкинята.

От малка не я слуша главата

Маргарита стига дори до киното. Участва във филма "Петимата от Моби Дик", където подводните снимки и скоковете във водата са дело на нея и на сестра й. А съпругът й е Стефан Стайков - известният вратар на "Левски" от периода след Гунди.

"Потеклото е жестоко", гордее се огнената жена и допълва, че лудостта в семейството продължава и у дъщеря й Виолета, и у внучка й Денислава.

С годините Маргото не се кротва, а точно обратното. За нещастие това води до някой друг инцидент, но феноменалната баба бързо се възстановява. Последният случай е, когато работник, когото вика, за да отреже клон на бор в двора й, я ядосва. Мъжът не успял да се справи и обвинил резачката на възрастната жена. За да докаже, че работата не е толкова трудна, Маргото сама се качила на дървото и отрязала клона, но за беда паднала на земята.

"Шест часа се опитваха да ме сглобят. Е, накрая успяха и вече съм по-добре", обяснява легендарната баба.

На 24 години Маргарита вече има две деца. Животът я е научил да не се оплаква и да не губи време. Затова и съветът й към младите е прост: "Работете! Сбъдвайте мечтите си! И пращайте децата да спортуват!".