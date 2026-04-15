Танците събират Деси Трифонова с бащата на децата й, „Хелс Китчън“ ги раздели

„Хелс Китчън“ се превърна в истинско любовно риалити, а главните герои в него са Десислава Трифонова и Илиян Събков. Красавицата от Поморие и щурият пловдивчанин вече преминаха приятелското харесване и се отдадоха на чувствата си един към друг.

Те дори отидоха и по-далеч, целувайки се пред камерите.

Всичко щеше да е в реда на нещата, ако Десислава не беше сериозно обвързана и майка на две деца. Тя обаче реши да не слага спирачки на емоциите, които явно са по-силни от нея. Нещата станаха толкова сериозни, че дори самият Събков се поизплаши.

„Не мога да се отдръпна, защото мисля, че ще е кофти и за нея, и за мен – каза пловдивчанинът в ефир. – Стигнахме до такъв етап, че може би сме станали твърде близки, а това не е мястото. Аз не съм разбивач на семейства! Последствията ще са сериозни.“

В крайна сметка, заради Събков, Деси и Елвин Константин, от когото тя има две деца, се разделиха. Елвин е роден в Ирландия, но сега живее в Румъния. Любовта му с Деси пламва покрай състезателните танци. Те са двойка и се явяват заедно на различни турнири. Елвин обаче едва ли е очаквал, че с влизането на любимата му в „Хелс Китчън“ връзката им ще приключи.

Сега той е изтрил всички снимки с Деси, които доскоро бяха в профилите му в социалните мрежи. Трифонова обаче е запазила фотосите с него във Facebook и Instagram.

Красавицата от Поморие е дъщеря на други известни риалити герои – Христо и Корнелия Трифонови от „Биг Брадър“. При тях цари пълен патриархат, но явно не така стоят нещата при наследницата им.