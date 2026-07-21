Топдизайнерът на Дара: Готов съм да направя костюм за следващия на "Евровизия"!

"Готов съм да направя костюм и за следващия ни представител на "Евровизия"!"

Това заяви пред "България Днес" топдизайнерът на певицата Дара - Виктор Гърбешков, който с много креативност създава култовото й кукерско облекло. В "косматата визия" изпълнителката се появи на откриването на песенния конкурс във Виена, впечатлявайки със стил и неподправено присъствие. 2 месеца след грандиозната победа на варненката дизайнерът й е готов да работи и с новия ни претендент догодина.

"За мен ще е чест да го направя - особено на родна земя. Все още не се знае кой ще е той, но е много важно стиловете ни като артисти да се допълват, за да се осъществи връзка между нас и да стане един готин проект", на мнение е талантливият младеж.

Едно от най-спряганите имена за "Евровизия 2027" е ексцентричният Иво Димчев - изпълнител, който инспирира дълбоко Виктор.

"Изключително много го харесвам! Вдъхновява ме дори като начин на живот с освободеността си и със своя огромен вътрешен свят, в който се побират толкова много персонажи и визии. Нямам думи, с които да го опиша, Каквото и да му облека, той ще може да му вкара енергия. Със сигурност неговият костюм би включвал нещо лудо", предвижда даровитият студент за феноменалния имитатор от "Като две капки вода".

Кралят на чалгата Азис също е сред артистите хамелеони, експериментиращи всячески с външния си вид. Според Гърбешков фолкпевецът също би сътворил страхотно шоу на най-големия песенен конкурс в света.

"Той е уникален артист, който е направил много за музикалната ни култура. Още в зората на кариерата си Азис е бил новатор и до днес - дори в световен мащаб, спокойно може да се нареди до Мадона и двамата да изглеждат като семейство", категоричен е за Васко човекът, сътворил един от най-популярните тоалети за тазгодишното издание на "Евровизия".

Въпреки че към момента живее в Милано, където завършва моден дизайн, Виктор е горд софиянец, който обича родния си град. Именно затова предпочита именно там да се проведе мащабният конкурс през 2027-а.

"Би било страхотно да бъде в София, все пак съм израснал там и съм пристрастен. И в Бургас също ще е страхотно около морето. Не съм запознат с условията за избиране на град, но е голяма чест, че изобщо ще се състои у нас. Силно се надявам да успея да си дойда и да го гледам не само като дизайнер, но и като горд българин", завършва с позитивизъм Гърбешков.