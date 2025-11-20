Тормозят наша „Плейбой“ звезда в сръбския „Биг брадър“ (ВИДЕО)

Два месеца в сръбския „Биг брадър“ при много тежки условия издържа звездата на „Плейбой“ Петя Богданова. Новината разкри самата моделка пред „България Днес“ броени дни, след като напусна риалити формата в западната ни съседка.

„Радвам се, че участвах, но беше много тежко - като затвор. Не можехме да спим - беше ни позволено само от 6 до 10. Нямахме храна, нямахме достъп до козметични услуги, а хигиената беше под всякаква критика. Нарочно не бях активна последните седмици, за да може да ме изгонят.

Бях номинирана от зрителите не от съквартирантите, с които бях в добри отношения“, разказа за преживелиците си в риалити предаването единствената българка, която е позирала за френския „Плейбой“ два пъти в рамките на половин година, била е на корица на италианското и немското издание на списанието, а съвсем скоро украси и РНМ в Сингапур.

Шоуто „Елита 9“ е сръбският вариант на „Биг брадър“ и се излъчва по телевизия Pink. Наградата е 100 000 евро, а участниците трябва да издържат затворени цели 10 месеца, ако искат да се борят за тлъстата сума докрай. „Въпреки всичко съм щастлива, че участвах, защото се запознах със страхотни хора и намерих приятели. Живях под един покрив със Зорица Маркович, Лепи Мича, Бора Сантана - хора, от които има само какво да научиш. Колкото и да съм щастлива, че изпаднах, участниците там много ми липсват“, добави Богданова, която през март т.г. бе жури на конкурса за красота „Мис Свят Италия“ за район Ломбардия.

По време на двумесечния си престой в сръбския „Биг брадър“ Петя има флирт с тамошния известен участник Сале Лукс, а двамата се целуваха страстно пред камерите.

„Остана си само флирт, защото не исках да имам връзка или секс в риалити формат. Той е риалити играч, участвал е и в друг сезон на „Елита“ и във „Ферма“, иначе се занимава с организиране на луксозни партита със скъпи коли и стриптийзьорки. Но вече нямаме отношения, беше само флирт. Сега е с друго момиче в предаването“, открехна още завесата апетитното зайче на „Плейбой“.

Петя живее в Италия и там се прочу като актриса, водеща и модел. На Ботуша тя е водеща в телевизията на Силвио Берлускони „Медиасет“. Богданова проби и при италианския Цитиридис, ставайки шоугърла в най-вървежното вечерно шоу по италианската телевизия „Телеломбардия“ - „Вива -Антена 3“.

Над един милион зрители гледаха Петя Богданова в кината в най-касовия български филм за последните десетилетия „Гунди - Легенда за любовта“.