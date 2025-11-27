Тротинетката в еуфория: Радвам се, че еднополовите бракове се признават и у нас

Еднополовите бракове, сключени законно в чужбина, вече трябва да се признават и в България. Това реши Съдът на ЕС и хвърли в дива радост всички от ЛГБТИ общността у нас.

"Най-сетне! В България чакаме от години това да се случи, тъй като отказът да се признае такъв брак нарушава не само закона - той нарушава човешкия живот. Като човек, който вече повече от десет години работи за ЛГБТИ равноправие, мога да кажа само едно - това решение е надежда. Надежда за всички, които години наред слушаха, че "не са семейство". Това каза Симеон Василев от фондация "Глас", който също има брак с партньор, но сключен в друга държава. Той е наясно, че решението не задължава България да въведе еднополови бракове, но я задължава да признава тези, когато са сключени законно в друга държава от ЕС, по същия ред, както признава всички останали.

Емили също очаква промяната Снимка: Архив

"Ами предстои да видим как страната ни ще изпълни това решение", каза Симеон.

За Емили, българката, която се оперира и стана жена, това е възможност най-сетне хората като нея да се почувстват щастливи.

"Справедливостта възтържествува, само това ще кажа и съм в очакване да видим дали нещата ще се променят скоро или в поне в близко бъдеще", каза тя.

"Ако български граждани обаче сключи такъв брак в друга държава в ЕС, като например в Гърция, а впоследствие решат да се върнат и да се установят у нас, страната ни трябва да зачете брака им и той да бъде отразен в регистрите за гражданско състояние. Наследяването, свиждането при арест, правото на информирано съгласие, правото на съгласие в медицински случаи - би трябвало да се приравни хомосексуалното партньорство с легитимен брак" - обясни какво следва от решението на Европейския съд адвокат Михаил Екимджиев

По думите му вписването в регистрите би трябвало да стане автоматично след подаване на заявление от заинтересованите лица. "В българското право има възможност, дори задължение, в 6-месечен срок от сключването на такъв брак в друга страна - членка на ЕС, в който поне един от гражданите е българин, тогава в съответния регистър на общината по постоянното му местоживеене, това би трябвало да бъде регистрирано - ако щете, със съответните промени в имена, осигурителните права", каза още Михаил Екимджиев.

"Всичко е прекрасно на хартия, да видим какво ще стане иначе в България", пък от своя страна сподели Елза Парини, която от години е жена, живее и се чувства прекрасно в този образ.