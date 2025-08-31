Тумор на мозъка отнесе царицата на конния спорт у нас

Черна вест покоси спортните среди у нас – шампионката по конен спорт Ангелина Асенова, която от години е инструктор по езда, издъхна след няколко операции по отстраняването на мозъчен тумор. Тежката болест не успя да сломи духа й и тя до последно вярваше, че ще успее да я надвие.

Треньорката на ВИП българите, които били запалени по аристократичния конен спорт, била безкраен оптимист. В последните месеци от живота си тя се носела на вълните на любовта. Причината била мъж, които познавала от дълги години, но по една или друга причина все нещо ставало и им пречело да се съберат.

Преди време човекът се прибрал в България и минал покрай конната база, за да я види. Двамата се зарадвали на срещата, поговорили си, сменили телефоните, след това започнали всяка вечер да се търсят. Разговаряли с часове. Ангелина се будела в 2, за да чуе мъжът, който й споделял, че е красива и че желае да живеят заедно, да си грижи за нея. Дълго тя не можела да повярва на ушите си. Думите са толкова искрени, че се замисля дали наистина има телефонна любов, която да прерасне в нещо по-така един ден. Шест месеца след приятелската среща на манежа нашенецът пристигнал в София със самолет. Взел такси от летището и право при Ангелина. Нещата се получили още на първата вечер.

Влюбените вече имали план за бъдещето. Ангелина Асенова много искала да се види като булка. Била убедена, че всяка жена трябва да се омъжи поне веднъж в живота си. Вече била на 60, а нямала брак.

Преди 18 години срещнала любовта в лицето в Марио, хокеист, бивш възпитаник на „Олимпийски надежди”. Заживели на семейни начала и малко след това на бял свят се появил синът им Мартин. Ангелина го родила на 42 години, с цезарово сечение поради напредване на възрастта, така я посъветвали лекарите. Само седмица след изписването почнала да язди. Знаела, че не трябва, ама от любов към конете и от желание да стопи натрупаните от бременността килограми се понесла във вихъра на ездата.

Две години след раждането на сина им, Марио починал внезапно от инфаркт. Ангелина се затворила в себе си и отдала цялата си енергия на конете и малкото си момченце. Ставала рано, всяка сутрин в 5, за да раздвижи животните, подготви терена, провери храната и т.н.

По цял ден Ангелина е обута в бричове с ботуши, но нищо женско не й е чуждо. Обича марковите парфюми и качествените дрехи. Предпочита обаче да инвестира в хубавата си фигура и в спортния си клуб. Казва, че ако трябва да избира миризма, няма по-истинска от миризмата на коня и би избрала нея.

Срещата с нашенеца от Австралия преобръща дните й. Треньорката лети от щастие. Минава на строг хранителен режим, изразяващ се в една голяма салата след края на работния ден. Мечтата й са получи пръстен и да се ожени. За няколко месеца отслабва драстично от любов и пеперуди в стомаха.

С няколко приятелки споделя, че е влюбена в 70-годишен българин, който някога бил в обкръжението на покойната естрадна легенда Емил Димитров. Човекът живеел в Австралия, където имал бизнес. Не бил обаче сред разговорливите, не ползвал различните видове интернет платформи и не харесвал фейсбук. Забранил й да публикува техни общи снимки, защото вярвал, че щастието обича тишината. В София присъствал на почти всички тренировки, които тя провеждала на конна база „Хан Аспарух” с деца и възрасти. Радвал й се на ентусиазма, но и доста я ревнувал.

„Има много завист сред хората! Като разбраха, че съм щастлива, че след 18 години отново ми се е завърнало желанието за секс, много ми завидяха. Понечиха да ме „клъвнат” по един или друг повод. Стисках зъби и чака моето белокосо момче да дойде. Аз съм много влюбена в този човек и не искам да го крия. Най-после съм спокойна с него. Дойде и веднага се захвана да ремонтира това, което подлежеше на ремонт, а аз все отлагах с времето. Смени спалнята, смени и други мебели. Много е грижовен. Такъв мъж не бях виждала. Това обясних и на сина ми Марти - че имаме нужда някой да се грижи за нас след смъртта на баща му Марио, че вече се уморявам, макар че обичам работата си и конете. Сега се чувствам много добре. Пазаруваме, той готви, не обичаме да ходим много по заведенията, нито той да парадира с положението и познатите си. Ще се радвам да ми предложи брак. Казала съм, че това ми е мечтата. Веднъж да се видя булка, пък после каквото се случи”, споделяла Ангелина пред свои приятелки.

Една от тях я погледнала право в очите и „заковала” с въпроса: „Ани, ама той е на 70 години - възраст, в която нали знаеш, идват болести и разни лоши неща”. Асенова й отговорила: „Нищо не се знае, може той мен да гледа и мен да ме изпрати”.

За съжаление, думите й се сбъднали. На 25 август Ангелина починала.

Месец преди това многократната ни републиканска шампионка по езда претърпяла две операции за отстраняване на тумор на мозъка в „Пирогов”. Интервенциите минали успешно и медиците давали шанс за живот на Ангелина. Нещата обаче се влошили и се стигнало до фаталния край.

70-годишният влюбен мъж всекидневно посещавал половинката си и бил с нея, както се казва, до последния й дъх. Така Ангелина Асенова се оказала права, че нищо не се знае и че може 70-годишният й приятел да я изпрати.

Ангелина работи като треньор по езда повече от 30 години. Осем пъти е била републиканска шампионка на България и два пъти балканска шампионка, има куп титли от редица състезания в западни държави. Завършила е Националната спортна академия със специалност „Конен спорт”. При нея са тренирали едни от най-известните и уважавани личности в България, плюс децата на популярни сикаджии и висаджии. Учила в „Олимпийски надежди”, където се запознава с братята Васил и Жоро Илиеви, както и с много други емблематични лица от ъндърграунда.

Снимала се е във филма „Хан Асапарух”, а на 40-годишна възраст прави еротични кадри за някогашното списание „Плейбой”. Приятелите я описват като „душа човек”.