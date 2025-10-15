УЖАСЕН ИНЦИДЕНТ: Гъмзата се потроши жестоко! (СНИМКА)

Дори и у дома, далеч от сцената и бурната публика, Йордан Йончев – Гъмзата – успя да си докара сериозна травма.

Обичаният тромпетист от „Ку-Ку бенд“ разказа в социалните мрежи, че е претърпял нелеп инцидент: тежък камък – от онези, с които някога бабите са притискали зелето в бидоните – паднал от около два метра височина право върху крака му.

„Ето така става, като ти падне камъкът за киселото зеле върху крака! Сега ще трябва да изкарам участията на ляв крак“, написа Гъмзата, опитвайки се да запази чувство за хумор въпреки очевидната болка.

На публикуваната снимка кракът му изглежда сериозно пострадал – подут и посинял, а фенове коментираха шеговито, че е „като след турне с AC/DC“.

В коментарите под поста му заваляха пожелания за бързо възстановяване и дори народни рецепти – някои последователи препоръчаха компреси с листа от кисело зеле, за да му помогнат да се възстанови по-бързо.