Валери Божинов готов за "Трейтърс"!

Румен Димитров
231
Предаването е смислено и отразява реалния живот, само него следях по телевизията, разкрива плейбоят на футбола 

"Единственото предаване, в което бих влязъл, е "Трейтърс: Игра на предатели". Само този формат следях по телевизията."

Това призна сензационно емблемата на съвременния футбол - Валери Божинов.
Въпреки че се е забърквал в различни драматични и любовни истории, спортистът, играл в "Ювентус" и "Манчестър Сити", досега не се е пускал в риалити. Дълги години Божинката е сред най-търсените лица от продуцентите, но всяко предложение той отказва категорично. Дебютният сезон на "Трейтърс" обаче променя мнението му из основи.

Първи сезон на "Трейтърс: Игра на предатели" предизвика истински фурор

"Форматът е част от всекидневието на хората и отразява живота. Смислен е и е пълен с интригуващи моменти. Да, има много интриги, но това предаване показва смисъла на обществото в реалността", смята бившият на Николета Лозанова.

С времето плейбоят сякаш помъдрява все повече, бранейки умело личния си свят. След множество връзки, раздели и падения, нападателят, сменил около 15 отбора в кариерата си, дава вид на улегнал човек.

Божинов е и сред най-активните спортисти, подкрепящи двете ни футболни легенди - Борислав Михайлов и Любослав Пенев. Преди около две седмици Боби претърпя инсулт, а съотборникът му Любо бе приет за лечение в онкологична клиника. Със свито сърце, Валери се моли за емблемите, на които се възхищава от дете.

"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и всеки ден изпращат мислите си към теб. С надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб", окуражи в тежкия момент колегата си Пенев - Божинов.

"Нека бъдем хора, защото това може да се случи на всеки. Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас. Нека сме едно цяло като нация", апелира през сълзи Валери в ефира на БНТ.

