Васил Божков спи със Славена Вътова срещу апартамент и кола

Подсъдимият по серия криминални дела хазартен бос Васил Божков има нова любовна тръпка – моделката и доскорошна телевизионна водеща Славена Вътова, научи „Уикенд“ от запознати с интимната история. Връзката между 69-годишния олигарх и носителката на титлата „Мис България“ за 2006 г. е стартирала още през лятото и оттогава чернокосата хубавица от Шумен разчита на стабилното финансово рамо на новия мъж до себе си.

Близки до Славена Вътова разкриват, че моделката открай време е била обект на свалки от страна на Черепа, но в продължение на години е отбивала мераците му. Това лято обаче красавицата е абдикирала пред чара на Васил Божков след изтощителен и мъчителен за нея

бракоразводен процес със съпруга й Юлиян Цолов

и няколко разочароващи мимолетни връзки. Последният публично известен мъж до Славена Вътова беше крими босът Ивайло Борисов – Иво Ториното, а преди него моделката имаше вземане-даване с футболната звезда Димитър Бербатов и с политолога Слави Василев. И тримата обаче не желаели да се обвържат трайно с хубавицата и да я подпомагат финансово.

Запознати разказват, че Васил Божков е съумял да забърше Славена в тузарското заведение „Парк бар“ в центъра на София, което и двамата посещават редовно. Оттогава носителката на приза „Мис България“ е

със статут на постоянна любовница на Черепа

и дори обитава негов апартамент в района около „Оборище“ заедно с двете си деца. Моделката и преди живееше на най-скъпата улица в София в жилище, собственост на бившия й мъж Юлиян Цолов. Преди няколко месеца обаче апартаментът беше продаден заради дългове на финансиста, както и заради нежеланието му да остави в престижния имот да се шири Славена Вътова. Новият собственик на апартамента е фолк звездата Азис, като според имотни брокери той е броил 2 милиона лева за жилището в идеалния център на София.

„Славена е щастлива и спокойна, откакто е с Васил Божков. Двамата не нощуват под един покрив, даже не са заедно всеки ден, но той приема присърце всичките й нужди

подсигури й просторно жилище и автомобил,

плати таксите за частното училище на децата й, а през лятото й предостави една от къщите си в Гърция за ползване. Благодарение на него Славена изкара и 10-дневна почивка с децата си в курортното градче Салоу край Барселона“, споделят близки до чернокосата красавица.

Славена Вътова се разведе миналата пролет с Юлиян Цолов, след като живя близо 10 години с финансиста, излежал 4-годишна присъда за мащабни борсови измами в Америка. Цолов беше арестуван през 2008 г. в Ню Йорк заедно с няколко служители от „Морган Стенли“ и „Креди Суис“ заради финансови афери за над $ 1 млрд. След като е разпитан от федералните и е пуснат на свобода с електронна проследяваща гривна, Цолов сваля уреда за проследяване и бяга в Испания.

Арестуван е месеци по-късно в Марбея

и е екстрадиран в САЩ. Там българинът призна вина и сключи сделка с американското правосъдие. Осъден е на 4 г. затвор, а властите му конфискуват над 50 млн. долара, както и имоти в Ню Йорк и Маями за още над $ 15 млн. След като излежа присъдата си, Цолов се върна в България и през 2015 г. се ожени за Славена Вътова. Двамата имат две дъщери – 10-годишната Ема и 8-годишната Ана. Приятели на разтуреното семейство са на мнение, че бракът между Юлиян Цолов и Славена Вътова се е разпаднал заради невъзможността на финансиста да подсигури 5-звезден живот на половинката си. Двамата се разведоха през пролетта на 2024 г. в момент, в който Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на Юлиян Цолов за 11 измами, при които е нанесъл вреди на търговски дружества на обща стойност над 774 000 лв.

Васил Божков, новият мъж до Славена Вътова, също не е в идеалната житейска позиция, след като през 2020 г. ръководената от него хазартна империя се разпадна с гръм и трясък, а данъчните предявиха искове за над 400 милиона лева неплатени хазартни данъци и такси. Срещу Черепа бяха повдигнати и 18 обвинения, сред които поръчителство на убийства, рекет, търговия с антики и

опит за изнасилване на Мария Филипова,

бившата шефка на Държавната комисия по хазарта и настоящ заместник омбудсман. Божков се спаси с бягство в Дубай, а след като се завърна през лятото на 2023 г., прекара няколко седмици в ареста, след което беше пуснат на свобода. Делата срещу Черепа все още не са приключили, но милиардерът от Велинград отдавна загуби репутацията си на най-влиятелният и богат представител на стопанския елит в България.

Към днешна дата Божков не може да се похвали и с подвизи на интимния фронт, след като предишните му млади държанки трайно го избягват. В близкото минало Черепа се радваше на куп млади и популярни хубавици, сред които изпъкваха поп звездите Мария Илиева и Лилана, манекенката Блага Митева и реалити звездата Зара.