Биляна Йотовска: Дъщеря ми ме прати на „Мисис България

Тайната на перфектния външен вид според нея е проста: „Сън, хидратация, спорт, чиста храна и много усмивки.“

Една от най-красивите и разпознаваеми жени у нас – Биляна Йотовска – спечели титлата „Мисис България“. А историята зад участието ѝ звучи като сюжет от филм. „Истината е, че дъщеря ми Никол изпрати документите ми за кастинга и чак след като бях одобрена, ми каза“, споделя през усмивка Биляна пред „Телеграф“.

Йотовска отдавна не е просто лице с перфектна визия. Тя е жена с мисия, със силно присъствие в спорта, медиите и обществения живот. „Аз съм Биляна – жена, майка, съпруга, спортист, човек на действието. Човек, който вярва в личния пример, в добротата и в това, че най-красивото е да вдъхновяваш“, казва тя. Днес се чувства благодарна, а животът ѝ – както сама признава – е динамичен, но „когато правя нещата с любов и смисъл, това ми дава огромна енергия“.

Инициаторът е Никол. След като вижда пост във Facebook, тя изпраща снимки и биографията на майка си, без да ѝ каже. „Идеята ми хареса, усетих го като правилния момент“, признава Биляна.

Години наред тя се развива в различни роли – атлет, нутриционист, автор, бизнес дама – и усеща, че участието е естествено продължение на всичко това. „Казах си, че искам да покажа цялата си женска сила и хармония по един различен начин.“

„Първата ми мисъл беше: "Леле, представям си колко уникално преживяване ще е на световния финал!’“, разказва Биляна. След това я връхлита благодарност – признание за много години работа и отдаденост.

Тя вярва, че смисълът на короната е отговорност:
„Да бъда пример – за жените, за момичетата, за семействата. Дава ми още един глас, който да използвам за смислени каузи.“

Първата вече е факт – засаждане на дръвчета.

Йотовска планира да използва титлата, за да насърчава активния начин на живот и здравето при децата и подрастващите. „Вярвам, че промяната започва от малките навици, от семейството, от личния пример.“

Там, където зрителите не виждат, Биляна намира дух на подкрепа и уважение. Интересен момент от бекстейджа остава ярко в ума ѝ:

„Докато бях на сцената и изчаквах моя ред, ми се развърза роклята! Никол изтича и ми я завърза отзад на гърба… беше забавно!“

В друг момент, малко преди финала, всички участнички си помагат:
„Оправяхме си рокли, коси… Точно тогава си казах: ‘Ето това е женска сила.’“

В семейството си Биляна се радва на пълна подкрепа, свобода и разбиране. Успяла е да изгради стабилна връзка с половинката си.

„Митко беше много щастлив и ме подкрепи за конкурса. Той винаги е моята сила, а дъщеря ми — моето вдъхновение“, споделя Биляна.

Най-красивото в отношенията им според нея е, че са екип:
„Подкрепяме се, уважаваме се и винаги си даваме пространство да растем — заедно и поотделно.“

Добавя, че дъщеря ѝ Никол е най-големият ѝ учител по търпение. В свободните дни семейството се радва на простите, истински неща – домашна закуска, филм или време в двора с животните. Обичат да пътуват.

Мотивират я хората, с които работи. „Тези, които ми пишат ежедневно в социалните мрежи, тези, с които се срещам на семинарите, децата. Явно успявам да ги вдъхновя да променят живота и навиците си. Това е най-голямата награда и мотивация за мен“, казва тя.

В момента работи по няколко нови проекта, свързани с марката ѝ и общия бизнес с Митко. Подготвя се и за участие на изложение в Китай. Сега строят нов дом за бранда им и времето ѝ е напълно заето.

„Аз съм истински Козирог! Имам добра организация и дисциплина“, смее се Йотовска. И вярва, че точно това стои зад успеха ѝ.

Сутрин започва с чаша вода, хранителни добавки, кратка тренировка на гладно и вкусна закуска.

Вечер — грижа за кожата и време със семейството.

Тайната на перфектния външен вид според нея е проста:
„Сън, хидратация, спорт, чиста храна и много усмивки.“

Спортът е част от ежедневието ѝ – тренира около пет пъти седмично, като слуша тялото си. Храни се чисто, балансирано и цветно. Обожава яйцата, ядките, плодовете и зеленчуците.

Изкушава се от „екзотични плодове – манго, папая, драконов плод…“

Йотовска е запалена домакиня: „Обичам да готвя и това не е тайна — имам пет книги за здравословно хранене. Обожавам да приготвям здравословни десерти и закуски.“

Биляна обича СПА, тишината и автобиографиите. Харесва истории на популярни личности.

„Последно четох историята на майката на Илън Мъск. Споделих я на сторито и я отбелязах, а тя дори ми репостна!“, смее се тя.

Обича книгите на Арнолд Шварценегер, Памела Андерсън и Лейди Даяна.

Семейството обожава да пътува и си е създало традиция всяка година да си подарява екзотична дестинация. През януари всички заедно заминават на топло място – Камбоджа, Виетнам, Мексико, Малдиви.

Тази година пропускат заради много работа.

В България любимото ѝ място е село Баня и районът около Банско – заради топлите спомени от детството при баба и дядо.

На море през последните години пътува до Гърция.

„Да пътувам, да създавам спомени с любимите хора, да се разхождам сред природата — това ме прави истински щастлива.“

