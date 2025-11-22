Лейди Би: Възкръснах след 4-годишна токсична връзка, не допускам мъже до себе си!

Като феникс възкръсва Лейди Би след 4-годишна връзка, която вместо жадуваната голяма любов се оказва токсична зависимост.

Най-откровеното признание изпълнителката сподели пред „България Днес“ в момент, в който живее втори живот -свободна, щастлива и необременена Бойка Щерева, както е истинското име на музикалната стихия, се намира в един от най-ползотворните си и хубави периоди, но не забравя през какво е преминала през последните 4 години във връзката й с волейболиста Стойко Ненчев.

„Давам си сметка, че досега не съм попадала на човек, който истински да ме усеща и подкрепя. Заради този, да речем, лош мой късмет, сега се чувствам много по-уверена и щастлива, а нещата ми вървят с лекота“, разкри Лейди Би.

И добавя: „Стигнах до извода, че не желая да имам връзки вече. Не изпитвам потребност от тях. Дойде ли момент един човек да притиска другия да се променя в определена посока и да рови какво се е случвало в миналото му каква професия има и други неща, вместо да мислим за развитието и възпитанието на децата и други важни приоритети, отношенията се губят".

Бойка е категорична - тази връзка е затворена страница от около година и се чувства прекрасно.

„Не допускам мъже в момента до себе си. Щастлива съм със семейството ми и всички мои близки, познати, приятели, колеги. Имах страхотни плажни партита лятото с готини хора. Животът е хубав! А някой да ти внушава всекидневно, че работата ти е порочна и лоша... Беше истинско бреме. Бях заслепена, не виждах истината. Мислех, че е истинската и голяма любов, но като изтрезнееш и видиш нещата отстрани осъзнаваш, че не е голяма любов, а токсична зависимост“.