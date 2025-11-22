Ивана е поласкана, че и кметът на София е чалгар като нея https://hotarena.net/laifstail/ivana-e-polaskana-che-i-kmetat-na-sofiya-e-chalgar-kato-neya HotArena.net

„Поласкана съм, че кметът на София цитира моя хит „Шампанско и сълзи“. Това каза за „България Днес“ една от иконите на българския попфолк Ивана.

„На кой ли певец няма да му стане приятно? И аз не съм изключение“, допълни звездната изпълнителка.

Повод за коментара на една от емблемите на попфолка у нас станаха думите на кмета на София Васил Терзиев на специално организирано събитие в столицата, на което той отчете свършеното дотук от началото на избора си за кмет на София.

С песен превърнала се във визитна картичка на Ивана, столичният градоначалник обобщи втората година на управлението си - „Шампанско и сълзи“.

Ивана подчерта, че няма поглед в дълбочина към управлението на София, защото от няколко години живее в Пловдив.