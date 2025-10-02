ВЪВ ВЪЗДУХА: Царицата на сръбските кавъри се сгоди за младо лъвче (Снимки)

Певицата люби 19 години по-млад красавец, казва "Да" на километри от земята

На крилете на любовта се носи култовата участничка от "Гласът на България" Исмералда Еленкова. "Царицата на сръбските кавъри", както тя се нарича, се сгоди за любимия си Димитър.

"За 45 години на никого не казах "Да". Защо ли? Защото никой не е приличал толкова много на мен. Аз съм ти, ти си аз - по-луд, по-силен. Всичко, от което аз се изморих, съм сигурна че ти ще го продължиш", написа с еуфория шармантната певица.

Предложението Исмералда получава във въздуха, докато пътува със самолет. Двойката има цели 19 години разлика във възрастта, но това не им пречи да се обичат до полуда.

"Годините са само цифра пред нашата любов и характери. Благодаря на всички, които ни поздравиха, и ви пожелавам да намерите точния човек така, както аз", емоционална е изпълнителката.

Еленкова качва и видео с реакцията на любимата си баба, която добива нечувана популярност в ТикТок-а на внучка си. Възрастната жена приема новината по особено забавен начин.

Двойката съобщава щастливата вест на бабата на Еленкова

"Много съм доволна, ама как не си се сетила да купите памперси. Имам само един пакет. Друго не ми трябва на мен", казва бабата, когато Исмералда й съобщава, че ще се омъжва. Изказването предизвиква бурен смях и вълна от емоции.

Годежният пръстен просто сияе на ръката на Исмералда

Самата Еленкова става популярна още през 90-те. Тя е самоука певица от ромски произход, надарена с голям талант. Изпълнява основно сръбски кавъри и български попфолк парчета. През 2024 г. се прочува отново след участието си в "Гласът на България", където продължава в отбора на Мария Илиева. Феновете я обикват на мига заради неподправения й характер и духовитото чувство за хумор. В момента Исмералда е звезда в социалните мрежи, където я следват стотици хиляди фенове.