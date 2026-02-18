Венцислава Тафкова умили всички с това, което направи на първия си концерт (ВИДЕО) https://hotarena.net/laifstail/vencislava-tafkova-umili-vsichki-s-tova-koeto-napravi-na-parviya-si-koncert-video HotArena.net

Първият музикален концерт на Венцислава Тафкова вече е факт и днес цяла България говори за него. Над 400 души в Ивайловград се радваха да видят първата носителка на титлата „Мис България“, преквалифицирала се като певица.

Миската не само успя да изуми присъстващите на събитието със сценично присъствие, глас, хореография и танци, но и умили всички със страхотен жест.

Пловдивската амбиция развълнува най-малките, като бе подготвила картички и раздаваше персонални автографи за всяко дете, писа Nie-jenite.bg.

„Изведнъж буквално беше обсадена от малки фенове, които не искаха да си тръгнат без снимка, автограф или прегръдка. Вместо да побърза да се скрие зад кулисите, както правят повечето, Венцислава остана - усмихваше се, разговаряше и позираше търпеливо с всеки“, разказват хора от публиката.

От видеото, което обикаля и социалните мрежи, се вижда как десетки деца са се стрували около нея след концерта – развълнувани и нетърпеливи да се докоснат до своя идол. Този момент каза повече от всякакви рецензии.

Още с първата си поява като певица Венцислава Тафкова спечели най-трудната публика – искрената.