Виктор и Кристина ПРОГОВОРИХА за връзката си: Дали сме били зарязани?

Тотален „разврат на събитията“ в „Ергенът – Любов в рая“ шокира фенове на предаването и мира не им дава. Имат ли любовна връзка Кристина Пламенова, която в шоуто е в „match“ с Петър Данов, и Виктор Иванов, който го раздава много влюбен в Дениз Хайрула?

Слуховете за този обрат след финала все повече се потвърждават с потайни сторита от страна на Виктор и Кристина, които очевидно ходят заедно по почивки и партита. Същевременно вече от няколко места бе потвърдено, че двамата са забелязани в столично заведение да интимничат.

Досега обаче нито един от тях не си е позволявал коментар по темата. По договор участниците нямат право да разкриват подробности от последващи епизоди в предаването, нито да се показват публично заедно преди финала. Именно това породи съмнения у някои зрители, че подозрителните „подсказки“ в Инстаграм профилите на двамата са с цел заблуда на феновете.

Днес обаче Кристина за първи път си позволи коментар по темата, разкрива Intrigi.bg. Попитана как ще коментира общата й снимка от колата на Виктор, юристката отговаря: „Че двама приятели се прибират от рождения ден на Габи“. На въпроса дали всъщност Криси и Виктор не са се събрали за утеха след разочарование от Дениз и Петър, блондинката отговаря: „Дали е станало така?“.

Дали Криси и Виктор са наистина само приятели, или по-скоро се опитват да замажат положението заради издънката пред продукцията?

Любопитно е, че Виктор също пусна коментар по темата. Той публикува скрийншот от разговор със свой последовател, който му разкрива как се е хванал на бас, че двамата с Криси са заедно. „Ако не си с нея, братле, моля те, хващай я, че ще загубя пари“, пише му фенът. „Ако се навиеш да цепим печалбата - и да не съм с нея, ще я хвана“, гласи отговорът на Криси.

Съвпадение ли е, че в един и същ ден и двамата решават да открехнат малко завесите на отношенията си? Или по-скоро са притиснати от продукцията? Преценете сами!