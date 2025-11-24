Виолета, която наръга баба си 54 пъти: Спрете да ме заплашвате, не е нормално! https://hotarena.net/laifstail/violeta-koyato-naraga-baba-si-54-pati-sprete-da-me-zaplashvate-ne-e-normalno HotArena.net

От три години съм чиста! Това разкритие прави 21-годишната внучка популярната актриса Виолета Донева. Ивет Стайкова е осъдена на първа инстанция на 17 години затвор за убийството на баба си.

Според обвинението възрастната жена е наръгана с нож цели 54 пъти по цялото тяло. Ивет, която е била наркозависима, отрича деянието. Според нея доказателствата са липсващи или

неубедителни. На последното заседание пред съдия Георги Ушев младото момиче си признало, че е взимала „линии“ и е употребявала HM кетамин.

"Напълно непознат в инстаграм ми пише: „Прощавам ти, че ме изпя". Искам да знаете, че аз от три години нито съм докосвала наркотици, нито съм се занимавала с такива неща. Нямам нищо общо с криминалния свят. Абсолютно с никого не се занимавам", признава Ивет. Тя казва как живее в момента, а до нея винаги е любимият й котарак Декстър.

„Аз седя под домашен арест, уча, гледам филми и сериали, грижа се за котката си и живея с приятеля си. Буквално абсолютно нищо друго не правя. И ви моля, спрете със заплахите, спрете с интригите, спрете с всичко това, защото не е нормално“, обръща се Стайкова към недоброжелателите си в социалните мрежи. Пред „България Днес" Ивет се изповяда чистосърдечно, че трудното й детство, семейните конфликти и бедността я тласкат към дрогата.

„Да, това бяха основните причини да стана наркоман. Семейната среда има изключително голямо влияние. Когато нямаш сигурност вкъщи, започваш да я търсиш навън. Наркотиците ми даваха едно фалшиво усещане за сигурност и безопасност, а реално ме оковаваха в техния плен. Опитвах се да избягам от реалността с тях. Наркотиците никога не са били решение, но когато бях дете, не разбирах това", съжалява Стайкова. Не крие, че баба й Виолета й липсва много всеки ден.