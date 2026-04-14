ВИП Великден на показ: Азис с мъжа си, Благо при поп, а звезди се надцакват с трапези и яйца

Шарени яйца и отрупани трапези показаха родните знаменитости за Великден.

Българските ВИП-ове и тази година се надпреварваха кой има по-голяма софра и на кого яйцата са по-атрактивно боядисани, пише "България Днес".

Обединяващо популярните личности масово си пуснаха кадри с любими хора, тъй като Възкресение Христово е празник, който събира семействата.

„Бъдете добри, здрави, богати и влюбени!“, пожела Азис и си пусна снимка, на която се чука с яйца с американския си съпруг.

„Нека светлината на Възкресението донесе в дома ви здраве, мир и обич. Бъдете благословени, усмихнати и заобиколени от хората, които обичате!“, заяви моделката Виктория Джумпарова, пише „България Днес“.

Благо Джизъса публикува кадър със свещеник и кратко написа „Христос Воскресе“. Есил Дюран се щракна със свежи лалета, докато певицата Алекс Раева се потъркаля на поляна с актрисата Невена Бозукова. Бившата състезателка по художествена гимнастика Цвети Стоянова посети храм и си тръгна със здравец, а синът на Георги Аспарухов – Андрей, се похвали със синьо яйце.

На огромна маса с печено агне грейнаха Владо Пенев, Марта Вачкова, Захари Бахаров с любимата си Диана и Евтим Милошев с половинката си Христина.

Празник имаше и за маймуните в столичния зоопарк, които получиха шарени яйца от гледачите си.