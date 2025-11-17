Владо Зомбори след смъртта на баща си: Разбрах какъв не трябва да бъда! https://hotarena.net/laifstail/vlado-zombori-sled-smartta-na-bashta-si-razbrah-kakav-ne-tryabva-da-bada-2 HotArena.net

Разтърсваща изповед за белезите на съдбата направи обичаният актьор Владимир Зомбори.

В месеца на мъжкото здраве артистът отваря врати към едни от най-мрачните периоди от своя живот, пише България Днес.

"Когато нашите се разделиха нарочно останах да живея при баща ми. Там беше баба, която до голяма степен ме е отгледала. Там бе моят дом, където намирах баланс между родителите ми, които бяха в токсични отношения. Не съжалявам, че не съм си тръгнал с майка, а съм останал при татко, защото до голяма степен видях как не трябва човек да се държи с околните“, призна откровено победителят в „Като две калки вода“.

Владо губи баща си на 26 декември миналата година, само ден след Рождество. Мъжът получава втори инсулт, напускайки този свят на 71 години. През последните лета двамата почти не си говорели, отчуждени от болестта, но и от хода на времето. Към него имам усещането, че не успях да го променя.", признава Зомбори.

"Така и не му стигна животът да се пребори, от една страна, със себе си и собствения си характер, от друга, да стане малко по-полезна и смислена част от обществото. А беше интелигентен, човек - с ръцете си можеше да изработва неща. Може би времето, в което живееше, го превърна в това, което е. 90-те, преходът - тогава е бил в най-силните си години като мъж, а възможностите са били нулеви, ако нямаш връзки и не си от тъмната страна", разсъждава талантливият актьор и певец.

В душата на Владо още парят детските спомени, белязани по-скоро от тъга, отколкото от безгрижност.

“Опитвах да се съхраня в лудите вечери с боища, обиди и псувни. Аз съм в леглото до баба ми. Всичко кънти, ти се правиш, че не е, но е. И на закуска тези хора се държат все едно нищо не е било. В един момент започваш да губиш представа кое е нормалното в отношенията между мъж и и жена", спомня си порасналият артист, който вече също е баща.

