Вместо почивка в Италия: Хепи Ванче оцелява две седмици в болница (Снимки)

Две седмици в болница и на системи оцеля ва победителката във „Фермата“ Ваня Илиева.

Познатата навред като Хепи Ванче риалити героиня се разболява тежко и вместо три дни в живописните Доломити в Италия прекарва 14 дни в столично болнично заведение. „Плановете със сигурност не ми бяха да лежа 14 дни в болница, ами да прекарам 3 седмици в Доломитите по работа. Уви, съдбата реши друго. Вярвам, че всичко се случва с причина, вярвам, че е трябвало да се разболея точно сега, може би, за да се поспра, да помисля за разни неща, да избегна други неприятности, да науча уроци, или това да ме доведе до нещо по-добро. Кой знае? Затова са нужни вяра, смирение и кураж, че всичко си е на мястото“, споделя от болничното легло 41-годишната стюардеса на луксозни яхти, която грабна 100 бона от шоуто.

„В началото ми беше много зле, не можех да спя, да се храня, но щом се почувствах по-добре, се улових, че се ядосвам, че не съм успяла да замина. Да, ама не това е важното. В момента здравето е! И да ви кажа, хора, оцелях в тази болница. Всеки би се чудил, как толкова активен човек като мен ще издържи 14 дни в една стая. Ами ей така, с мерак... и даже ми беше добре. Не го усетих това време, не се противих, просто приех нещата такива, каквито са! Радвах се, че съм сама в стая, с южно изложение, намирах положителната страна на нещата“, изповядва още Хепи Ванче.

Хиперактивната и енергична Ваня не споделя каква болест я е тръшнала, а напомня, че не винаги всичко е цветя и рози, а и всеки си има своите малки или големи драми, пише „България Днес“.