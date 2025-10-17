Всички казват, че внучката ми е одрала кожата, но аз не виждам прилика

Композиторът е усвоил перфектно смяната на пелените

"Личната лекарка каза, че внучката прилича на мен, но засега не виждам прилика. Тя е още малко сбръчкано бебенце, на което очите се менят всекидневно - от тъмни на светли, и ние още не знаем какви ще са", с усмивка заяви музикантът Дани Милев пред "България Днес".

Малката се роди на 19 август и носи красивото име Вивиан Сава Милева. Семейството е решило презимето да не е Савова, защото според Дани то звучи социалистическо. "Покрай внучето усещам, че остарявам, но не го казвам с лоши чувства - всяко нещо с времето си. Може след години, като порасне Вивиан, да преживея втора младост чрез нея", с усмивка споделя грижовният дядо и уверява: "Тя е мъничка - още само яде и спи, но е много кротка, вкъщи изобщо не ни държи във военно положение".

Дани и съпругата му Цвети живеят в една къща със сина си Сава, снахата Галя и малката принцеса. "Брат ми отстъпи етажа си на Сава, защото той няма деца. Също миналата седмица помогна на синковеца финансово, за да си купи нова кола. Старата я бяхме взели евтино и дълго време я поддържахме, но се развали, а не върви бебчето да се вози на прогнила кола. Сега младите бръмчат с ново возило", радва се Дани. "Най-хубаво е, че синът и снахата са на долния етаж и постоянно им помагаме. Цвети много обича бебета и е най-щастливата баба. Имаме късмета, че и двете баби са в наличност, а в края на седмицата у нас ще се върне и моята тъща, която е прабаба на Вивиан. Много поколения хора на едно място сме и това е безценно", споделя с вълнение Милев.

"Купили сме бебешко легло и на нашия етаж, за да прекарваме време с малката. Сава и жена му бяха отишли някъде и аз я гледах, сменях й пеленките, нямам никакви проблеми с това. Вивиан започна да се усмихва, да гука, когато й пея, реагира - озърта се, слуша с интерес. Със сигурност ще й посветя песничка, все пак съм композитор, трябва да възпявам жените в живота си", категоричен е обичаният български музикант. Той сподели, че в момента е по-спокоен и ще започне да работи, защото композирането не бива да остава на заден план.

Дани се определя като уравновесен дядо, а не като строг такъв. "Аз съм зодия Телец и изобщо не обичам да се повишава тон в семейството. Присъщ ми е петминутният гняв, който рядко ме сполетява, но е доста лош. Важното е, че никога не си го изкарвам на близките си. А внучката е Лъв и знам, че те са горди и успяват да завоюват присъствието си", смее се Милев.

Дани призна, че не гледа новия сезон на "Биг брадър" и умишлено стои далеч от предавания, които търсят сензация. "Относно бременната Стефани от този сезон - разбрах за нея, не е проблем, че е влязла, но и не трябва да вярваме изцяло на това, което виждаме - че е спала навън, на студа, с рокля и токчета няколко дни. Като участник от "ВИП брадър" аз знам, че понякога това, което се излъчва, и събитията в къщата са различни. А продуцентите са царе в начинанието си", завърши Дани Милев.