Вуйната на Азис, която помага при психични болести: Изчистих живота на Васко от черни сили

"България ще тръгне напред, няма да е веднага, но нашият народ е духовно силен и ще оцелее. Смятам, че всичко е за добро, каквото и да ни се случва, за добро е."

В това е категорична снахата на покойната баба Станка, гледачката от Костинброд - ясновидката Ани. Тя вярва, че промените в страната ни ще се случат, въпреки това дали ги искаме, или не. "Да се доверим на Господ. Той знае най-доброто за нас. Ето аз не случайно попаднах в семейството на баба Станка. Запознах се със сина й Асен и много се обикнахме и вече повече от 30 години сме заедно. Сигурно съм си носила дарбата с мен, защото от малка имах силно главоболие, което само от време на време изчезваше. Трудно го понасях, но стана нетърпимо, след като баба Станка почина. От нея бях наследила баенето и като почнах да го прилагам, усещах, че главоболието минава. И така започнах само с това да се занимавам", разказва Ани. Освен че бае, тя лее куршуми против стрес, използва карти таро, а най-интересното от всичко е, че си помага и с воденичен камък.

Ани с камъка Снимка: фейсбук

"Всички подобни камъни се въртят надясно, само този, който имам, се върти наляво. Камъкът е от Искрец, имахме там едни познати и им отидохме на гости. От дума на дума ми споменаха, че има един камък, който е лековит и при воденичаря бай Григор Гълъбов идват хора, които слагат разни вещи върху него и той помага", разказва Ани. Отишли, пипнала камъка и много силно го пожелала.

След като бай Григор, собственикът, починал, дъщеря му, която не искала да продължава делото на баща си, подарила камъка на Ани. "Дойдох, взех си го и той просто пасна и в колата ми и оттогава все е с мен. Много е силна енергията му. Идват хора, слагат бижута, ръце, предмети, дори понякога лягат върху него и го завъртаме в обратна на часовниковата стрелка. Така помага", казва Ани.

Оказва се, че камъкът е на повече от 200 години, единствен в света. "Нямаме обяснение как се случва помощта му, но я има. Нито един човек не си е тръгнал оттук поне с някакво облекчение, ако не с пълно излекуване на душата или тялото", категорична е Ани.

Освен с камъка вуйната на популярния ни певец Азис се е специализирала и в различни гадания - на ръце, на карти таро. Вярва й цяла България. "Следващият в нашия род, който има пророчески дарби, е Азис. Аз много си го обичам", казва тя.

Певецът също имал силна интуиция и почти пророчески сънища. Случвало се да предусеща важни моменти от живота си. Тогава задължително търсел консултация от роднините, за да не направи грешка и да избере верния път от възможности, които му се предлагат. Навремето се забавлявал с приятели, като им гледал на ръка, но всъщност познавал само определени линии - най-важните като тази на живота и тази на сърцето. Това не му пречело да ясновидства успешно и думите му да хващат дикиш на сто процента.

Васко, отраснал сред жени със свръхестествени способности, безрезервно вярва в силите им. Изпълнителят често се допитвал до талантливата си вуйна и многократно искал съвети, когато трябва да вземе важни решения. Нещо повече, Ани неведнъж е помагала на Васил да се изчисти от негативната енергия.

"Когато започна да набира популярност, имаше много злоба и завист около него, много клюки и интриги. Всичката тази черна сила и негативизъм трябваше да се изчисти, за да продължи по пътя към успеха. Тогава му помогнах, изчистих живота му. Той самият може да го потвърди", разказва още Ани. В лошия за Азис период, той искал да спре да пее. Веднага щом вуйна го "оправила", той продължил по пътя към успеха си.

"Много е талантлив. Господ го е целунал по челото", казва за популярния си племенник Ани.

Жена му Галя вече живее в Костинброд

Жената, която единствено е родила дете на ромския славей - Галя, вече живее в Костинброд. Азис се е погрижил за нея, като купил къща там за нея и дъщеря му Рая. Тази година красивото момиченце ще бъде абитуриентка, но за родителите му най-важно е какво иска да учи, а не как ще бъде облечено. Освен че е красива като капка, както обрисуват дъщерята на Азис, тя обожава и кучетата, които постоянно води вкъщи и двете с майка й ги гледат.

"Дъщеря ми не се интересува каква е моята ориентация, за нея аз съм нейният татко. Освен това не слуша моята музика, не харесва чалгата", казва за Рая популярният й татко.

Певецът в откровена изповед: Родителите ми ме криеха заради ориентацията

"Има думи куршуми, които са думи ножове, думи оръжие. Езикът на омразата е това. Ти стреляш по човека срещу теб, ти се опитваш да пробиеш неговата плът с думи, защото с куршуми е забранено от закона. Ако ти можеше и имаше право да стреляш, ти щеше да убиваш."

Това казва Азис в интервю за инициативата "Не просто думи", или Not Just Words, подкрепена от програма "Права, равенство и гражданство" на ЕС. Азис споделя, че още от малък е подложен на омраза заради етническия си произход и сексуалната си ориентация. Той разказва, че често, когато идвали гости в дома им, родителите му го изпращали в другата стая. "Не защото имаха нещо тайно да си кажат, а просто за да ме скрият, за да скрият моето маниерничене и високия ми тънък глас, моята женственост", добавя той. По-късно той среща хора като него и решава, че вече няма да се крие и разгръща таланта си.