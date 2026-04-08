Юлиан Костов остана без работа: Холивуд го забрави, той сам си търси хора за „The Floor“

Юлиан Костов, когото зрителите на Нова телевизия гледат като водещ на хитовата игра The Floor, се оплака в ефир, че в момента е безработен. Актьорът няма ангажименти за холивудски продукции и сега не снима нищо в киното. Той обаче е свикнал с подобни периоди, тъй като след всеки успешен проект по някаква неписана закономерност стои известно време без работа.

„За да успееш в актьорската професия, трябва да си издържлив – призна преди време в интервю Юлиан. – Бях свикнал на кастингите да получавам по 80 отказа на година и ако чуя 2–3 „да“, това се приемаше за голям успех. Няма да крия, че когато не спечелих главната роля за „Междузвездни войни“, въпреки че стигнах до четвърти кръг, бях съкрушен. Но при мен съществува закономерност, която съм забелязал. След всеки успешен проект, в който участвам, след това задължително имам период, в който стоя без работа. Така беше включително и след сериала „Белият лотос“. Минаха седем-осем месеца, докато не дойде предложението да направя дебют в театър в Лондон.“

И макар да няма ангажименти в киното, Юлиан Костов не стои със скръстени ръце. От ефира на „Нова“ той обяви, че търси нови участници за втория сезон на играта The Floor. Още със старта предаването се радва на голям зрителски интерес, а самият актьор се чувства отлично в ролята на водещ. Затова и абсолютно закономерно е да има нов сезон, пише "Филтър".

И докато холивудските продуценти в този период са позабравили Юлиан, то в личен план нещата му вървят повече от добре. Той продължава да е все така влюбен в красавицата Мирела. Двамата наскоро бяха в Лос Анджелис, където за първи път се качиха на хеликоптер и разгледаха Града на ангелите от птичи поглед. Не пропуснаха възможността да посетят и най-хубавите плажове на Калифорния.