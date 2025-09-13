За да подкрепи сина си: Кмет влиза в "Ергенът"

Майтапят ме от министерството заради Орлин, не ми е много приятно, разкрива още градоначалникът на Монтана Златко Живков

Дългогодишният кмет на Монтана Златко Живков влиза в "Ергенът - любов в рая".

Информацията загатна самият той в откровен разговор пред "България Днес". Управникът е баща на музиканта Орлин Софрониев - един от най-ярките образи в тазгодишния сезон на риалитито.

"Момчето ми е възпитано и работливо. В нашата фамилия мързеливи хора няма. Искам ясно да се знае, че Орлин не е в предаването заради мен. Разбрах, че ще участва едва след като го одобриха на кастинга. Единствените думи, които му казах и по-късно ще видите в шоуто, са да бъде добро момче", разкри пред вестника таткото.

В кой точно епизод ще видим как татко кмет съветва сина си, засега няма яснота.

Живков сподели, че не е фен на подобен тип формати, но въпреки това застава зад решението на сина си.

"Той е пълнолетен и може да разсъждава. По принцип рядко гледам такива предавания. Сега обаче следя "Ергенът", макар и не на 100%", разказа още градоначалникът.

Орлин е сред най-харесваните участници

Като добър баща Златко съветва наследника си и по отношение на дамите: "Знае какво харесвам и какво не. Очевидно е, че във формата има различни хора. Някои приемат нещо за нормално, други за не толкова. Аз самият обаче не мога да свикна с определен тип поведение, но явно такова е времето", заяви Златко, който е кмет на града край Огоста вече 26 години. Старшият все още гледа на майтап на цялата ситуация.

"Любопитно ми беше да видя момчето ми в подобна среда, защото имам представа какви хора участват. Не мога да кажа, че очаквах да си намери приятелка там. Той е имал гаджета, но общо взето, е малко злополучен", признава известният татко.

Още с влизането си в предаването атрактивният Орлин отсече, че намери ли си жена, ще я посрещнат в Монтана с три дни духова музика.

"Ха-ха, мисля, че това изказване е работа на сценаристите. Дали ще я посрещнем с духова музика - да. Няма никакъв проблем. Не останах обаче с впечатление, че Орлин е готов за женитби, защото това е друг вид отговорност", честен е родителят.

Покрай целия фурор с предаването кметът си печели чисто нов прякор: "Викат ми Ергена. Изпадам в странна ситуация да ми се шегуват по този начин, а не ми е най-любимото. Като се обаждам в министерството, казват: "Ергена звъни". Известни лица в България ме бъзикат защо не съм запознал сина ми с дъщерите им. Майтап да става", смее се любимецът на монтанчаните.

Интересен факт е, че младият Орлин не за първи път е под светлините на прожекторите. През 2023 г. звездата му изгрява с турбохита "Кючекът на кмета". Парчето, разбира се, е в чест на татко му, който кара шестия си пореден мандат. По думи на 29-годишния Софрониев песента не е точно кючек, а "алтернативна чалга".

През 2023 г. Софрониев възпява баща си в песен

"Харесвам всякакъв стил музика. Синът ми направи парчето, за да ме подкрепи. Колегите ми кметове от другите градове много му се зарадваха, даже искаха да го викат да изнася концерти", спомня си опитният политик.

"Въпреки че ми е син, аз нямам излишни сантименти. Даже през годините съм се държал много сурово с него и продължавам. Въпреки това децата не трябва да следват болните амбиции на родителите си. Надявам се, че ще си намери добро момиче, независимо дали ще стане в риалитито, или навън. Ние сме нормални хора. Не си купуваме вниманието, човешкото достойнство и жените", завърши главнокомандващият на Монтана.