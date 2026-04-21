За пример! Актриса от сериала "Ком - Емине" спаси куче без шанс за оцеляване

Актрисата Лора Христова спаси куче от сигурна смърт! Екранната Елица от новия български сериал "Ком - Емине" се превърна в истински герой извън телевизора!

Докато пътува из България, красавицата случайно попада на изоставено куче в покъртително състояние. Христова открива животното край пътя, насред пустошта. Животното е в критично състояние и без шанс за оцеляване - премръзнало, изгладняло и мръсно. Вместо да подмине, актрисата го прибира и веднага започва да полага грижи за него.

"Тя бе изоставена или по-скоро изхвърлена на едно поле край пътя по средата на нищото. Премръзнала, изгладняла, мръсна, на края на силите си", споделя Лора, която както в сериала, така и в живота е описвана като много нежен и емпатичен човек.

Когато кучето е на крачка от сигурна смърт, съдбата се намесва в лицето на младата актриса. Христова не подминава животинката и решава да я спаси. Днес кучето, порода померан, се радва на нов живот, изпълнен с любов и грижа.

"Тази малка запетайка ме буди с целувки всяка сутрин вече месец. Не мога да повярвам на щастието си. Сега тя има дом, а тя е моят дом. Казва се Бамби - сираче, останало без майка, но намерило семейство", споделя Лора.

Според актрисата към всеки домашен любимец трябва да се проявява отговорност и е недопустимо да изоставиш животно, особено по такъв начин, и апелира: "Не мога да повярвам, или по-скоро не искам, в човешката жестокост. Моля ви, нека бъдем хора! Пазете доброто!".