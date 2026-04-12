„Женени от пръв поглед” удря „Ергенът” наесен

Румен Димитров
Нова телевизия ще бори наесен „Ергенът” с друго романтично риалити – „Женени от пръв поглед”. Досега в ефир са излезли общо два сезона на това шоу. През септември се очаква и трети, съобщиха официално от телевизията. В момента тече кастинг за желаещи да сключат брак с непознати, за да покажат по телевизията как се опознават с тях в хода на съвместния си живот.

 

„Уикенд” още преди месеци писа, че в Нова телевизия подготвят завръщане на „Женени от пръв поглед” с трети сезон. Предишният беше излъчен преди цели 7 години, а първият – преди единайсет. Кастингът за предстоящото издание тече отдавна, но сега вече снимките на риалитито наближават, а явно от екипа не са успели да харесат подходящи участници, които да изнесат цял сезон с историите си. Затова се е наложило да засилят рекламата на третото издание и специално да канят хората да влязат в уредени бракове с непознати, както навремето са правели аристократите в цял свят в името на пари и благороднически титли. Тук целта уж ще е да се открие любовта, но няма как човек да не заподозре, че реалният мотив на участниците е да получат три месеца телевизионна слава. 

Вече е официално обявено, че предстоящият сезон ще бъде на екран през есента. Точно по същото време по Би Ти Ви се очаква втори сезон на „Ергенът: Любов в рая”. За него също върви кастинг. Разликата между двете предавания е, че участниците в „Ергенът” влизат в общо пространство с много други свободни хора, каквито са и самите те, и сред тези хора биха могли да си намерят своята половинка. В другия случай кандидатите имат среща с екипа на „Женени от пръв поглед”, за да обяснят какъв партньор търсят, а след това директно им намират половинка. Младоженците се запознават директно в ритуалната зала и трябва веднага да решат дали да кажат „Да!”, или пък „Не!”.

От Нова телевизия обещават да покажат в шоуто си „последните тенденции при избора на идеалния партньор”. За целта ще се използва научен подход, който взима предвид личните предпочитания и опит на участниците. На тази база им избира съпрузи. По познатата от предишните два сезона схема, след сключването на брака младоженците се отправят на сватбено пътешествие, което е и метафора на пътешествието им един към друг. Следва живот под общ покрив, в рамките на който участниците се сблъскват с различни житейски ситуации, разчитайки на екип от експерти, с които да търсенят семейна хармония. За миналия сезон това бяха Ева Кулева (мачмейкър), Магдалена Ангелова (Маги на Слави Трифонов), която се представяше като семеен консултант, а миналата година я вкараха в „Ергенът” като психолог, Стоян Кузманов (психотерапевт) и Милена Каменова (психолог и семеен консултант). Кои специалисти влизат в екипа на риалитито този път, все още не е съобщено.

Целият експеримент в „Женени от пръв поглед” продължава два месеца, но обикновено е разтеглен с епизоди, които се излъчват в рамките поне на три месеца. На финала двойките трябва да решат дали ще останат заедно, или ще се разделят. В „Ергенът: Любов в рая” идеята е подобна, като се изключи бракът. Логично е двете предавания да се изправят едно срещу други в пряка конкуренция за зрители. По Би Ти Ви наесен се очаква и завръщане на „Фермата” с 10-и сезон. Риалитито ще се конкурира с „Игри на волята” по Нова. Все още не е съобщено официално дали весе се работи и по нов сезон на „Биг Брадър”.

