Зловещите МРЪСНИ ТАЙНИ на Сараите на Доган, чиито отговори никога няма да бъдат разкрити

Сараят на ул. „Стар Беловодски път“ в „Бояна“, в който Ахмед Доган живя 21 години, беше изравнен със земята. В неделя багер влезе в имота и в понеделник от всички сгради и помещения нямаше вече и следа. Доган живя в Сараите от 2003 г. При разцеплението на партията миналата година се оказа, че той е бил само наемател, а собственикът на имота – бившият транспортен министър Данаил Папазов, го извади и оттам, и от лятната му резиденция на Росенец. Той бе лаконичен пред БНТ, че прави ремонт, за което има нужните документи.

Редица мистерии и зловещи мръсни тайни, станали зад стените на Доганския Сарай, ще останат неразгадани. Слуховете варират от тайни бизнес сделки през убийства, та чак до сатанински ритуали и бордейски изпълнения.

Черната слава на Сараите датира отдавна. Зли езици вещаеха, че всеки, докоснал се до легендарната сграда, ще бъде обречен.

През 2008 г. там се случва инцидент, който и до днес е една от най-строго пазените тайни. Разследването бе потулено, а неяснотите породиха много въпроси, които и до днес остават без отговор. На 17 октомври същата година шефът на политическия кабинет на лидера на ДПС Ахмед Доган – Ахмед Емин, е намерен мъртъв в Сараите. В официалното съобщение на МВР за инцидента се посочва, че около 18 часа в столичната полиция е получено съобщение за намерено тяло на мъж в сграда на ул. „Стар Беловодски път“ в кв. „Бояна“. Установено е, че той е А. Е., на възраст около 45 години. На място веднага са изпратени екипи на полицията. Първоначалният оглед е установил, че причината за смъртта е огнестрелна рана. По данни на МВР става дума за самоубийство. Емин е сложил край на живота си със собственото си законно притежавано оръжие. Тялото e предадено за аутопсия.

Години по-късно от доклад на ДАНС се разбира за пропуски при разследването – не са взети натривки от всички в къщата по време на самоубийството и не са разпитани всички хора от тефтерчето на Емин, а данните от компютъра и телефона му незнайно защо не са събудили любопитството на разследващите.

До трупа на Емин е открито предсмъртно писмо, адресирано до баща му, трите му деца и до самия Доган. Приема се, че то потвърждава версията за самоубийство. Но така и не става ясен точният мотив, подтикнал Ахмед Емин да посегне на живота си.

Напълно неочаквана е реакцията тогава на Ахмед Доган за смъртта на Емин в неговите Сараи. Той го определя като „мъжка секретарка“. Обществото е втрещено, че почетният председател на ДПС дори не се появява на погребението на един от най-близките си хора.

Смъртта на Емин тогава е свързвана от политически опоненти на ДПС с разработката „Лиани“. Става въпрос за разследване на незаконно финансиране на партията.

Версията, че не става дума за самоубийство, а за убийство, лансира един от основателите на Движението за права и свободи и дългогодишен заместник-председател – Осман Октай. Октай е смятан за дясна ръка на Доган, но е отстранен от партията през 2001 г. заради разногласия с ръководството. През 2010 г. в интервю за БНТ той обявява, че смъртта на бившия шеф на кабинета на Ахмед Доган е следствие от разработката „Лиани“, в която покойният е бил главно действащо лице. Той е твърдо убеден, че става въпрос за убийство, защото след смъртта на Емин случаят набързо е потулен.

Друга мистерия са откритите помещения на разврата, които са се помещавали в Сараите. Кои жрици са се вихрили там и с кои приятели на Доган, ще остане мистерия и занапред, пише "Ретро".

В свой репортаж преди време Би Ти Ви показа стаи за интимности, пространства за удоволствия, басейни, джакузита, сауни, каменни легла за масаж, които са се помещавали в специално построен втори „малък“ сарай в кв. „Бояна“. Този дворец на покварата, алкохолизма и разюздания секс се намира на метри от големия сарай, който защитниците на Доган упорито представяха пред медиите като партийна база на ДПС, където са избирани кметове, а младите са водели обучителни семинари.

„Малкият“ сарай обаче бе грижливо пазен от хорски очи и за него знаеха само малцина от най-приближените му. Нищо чудно – там са се вихрили разюздани оргии между „почетния“ и цяла тумба деребеи.

Сараят и цялото вътрешно оборудване са построени изцяло по идея и в духа на извратените фантазии на Ахмед Доган. Сайтът Афера издаде, че в едно от помещенията било монтирано „колело на късмета“, окичено с всякакви атрибути на садо-мазо секса, а специално изпращаните платени гювендии били карани лично от Доган да „въртят колелото“, за да видят с какъв камшик ще им се падне да бъдат наказани от него.

Още по-любопитен е вторият етаж, който представлявал „пространство за удоволствия и почивка“ – с ресторант с камина, няколко джакузита, хамам, стая за масаж и затъмнени зали за уединение.

И вероятно още редица мръсни тайни с политици, жрици, любовници и секретарки ще останат завинаги скрити и покрити и никога няма да видят бял свят.