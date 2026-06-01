Звездата от „Вяра, Надежда, Любов“ с шокиращо признание: Изгониха ме от училище

Наближава краят на първи сезон на „Вяра, Надежда, Любов“! Сега се връщам назад и си спомням толкова много истории, смях, а понякога и по някоя сълза. Почти всеки ден още от тъмно отивахме на 10-ия етаж на „Майчин дом“ и заживявахме в един паралелен, различен свят. Беше изтощително, но и страшно вълнуващо. Опитах се да направя с Богдан Кацаров нещо, което е непривично за мен като актьор – да бъда лек, усмихнат, да имам чувство за хумор, да нося тайни... Къде успях, къде – не. Но съм благодарен, научих много ценен урок в професията... Понякога е по-ценно да махаш, а не да прибавяш, да търсиш истинност, а не внимание.“

Това са вълнуващите откровения на актьора Антъни Пенев, който невероятно успешно се превъплъти в д-р Богдан Кацаров в сериала по Би Ти Ви „Вяра, надежда, любов“.

Първа е ролята на Пенев в мащабна телевизионна продукция, но видяното не ни разочарова. Той показва на малкия екран най-доброто, което е научил от преподавателя си в НАТФИЗ Стефан Данаилов, пише "Минаха години".

„Бях буен студент и Стефан Данаилов ми правеше забележки за какво ли не – за несериозност, за липса на достатъчно голяма амбиция, за разсеяност... Караше ми се, но правеше това с любов. В дипломното ни представление „Небесен отряд“ професорът ми даде една безкрайно трудна за изиграване и много далечна от мен роля на възрастен човек с психични отклонения. Постави ми висок таван тогава и покрай това си дадох сметка, че като актьор мога да вляза във всеки образ, ако никога не губя вярата в себе си“, връща лентата към студентските си години Антъни.

Детството на бъдещата звезда от малкия екран преминава в Перник. Като тийнейджър заедно с родителите си се мести в София, където търсят по-добри условия за живот и реализация. Навремето не си е и помислял, че бъдещето му ще бъде свързано с актьорската професия. Увличал се е по музиката от ранна детска възраст – свири на китара и по-скоро се е виждал като рок музикант.

Заради бунтарския му нрав в 12-и клас го изключват от училище, защото на честване на годишнина на създаването на неговото 7-о училище „Св. св. Седмочисленици“, заради заформила се вече полемика с преподавателката му по „Етика и право“, на тържеството цъфва с неприличен надпис на тениската си.

Следват мъмрене, наказания и накрая изключване.

Именно тогава ръка му подава покойният режисьор Димитър Еленов – създател на поредица театрални студии за деца, на когото Антъни е безкрайно признателен. Еленов е повярвал в него и до последно не се отказва от таланта на Пенев.

За ролята на д-р Кацаров Антъни се явява на кастинг, който се провежда в няколко кръга. Първоначално го пробвали за ролята на д-р Атанас Дерменджиев, в когото се превъплъти актьорът Борис Кръстев. След това обаче стигнали до извода, че именно Антъни Пенев трябва да изиграе младия акушер-гинеколог.

Когато разбрал, че е одобрен за ролята, Пенев решил да се подготвя в болница „Шейново“.

„Отидох там и казах, че искам да ми разкажат подробно за професията си. Да, ама май ме помислиха за луд и ме изгониха. Въпреки това на следващия ден пак бях на същото място. За мой късмет тогава срещнах хора на по-високи позиции. Показаха ми болницата и ми позволиха да говоря с различни гинеколози, за което съм много благодарен. В крайна сметка най-голямата и съществена помощ получих от нашите асистенти в „Майчин дом“. Именно там снимахме сериала „Вяра, надежда, любов“, разказва за първия си сблъсък с нелеката лекарска професия актьорът.

Освен с телевизионния сериал, доскоро Антъни беше ангажиран и със снимките на филма на Бояна Авджиева „Всички момичета“. Бояна, която е дъщеря на покойния телевизионен журналист Сашо Авджиев, е режисьор и сценарист на филма. Той е вдъхновен от трагедията в дискотека „Индиго“ през 2001 г., но не пресъздава конкретни събития и не търси сензация, уточнява Антъни.

Участва и в представления на Сатирата, където е на щат от 2025 г. Споделя, че най-трудната му роля била на Хамлет в едноименния спектакъл на Ованес Торосян.

За личния си живот бунтарят от 7-о СОУ е дискретен. Разкрива, че е разведен и има 8-годишен син. С бившата си съпруга са в добри отношения и двамата се грижат за детето.

„С помощта на близките ми, добро планиране и ранно ставане успявам да се справя с бащинските си задължения“, лаконичен е таткото. Синът му Йоан вече е участвал в една постановка, но дали ще стане актьор, ще реши сам.

От три години до екранния д-р Кацаров е „най-красивото, добро и талантливо момиче Боряна“. Фамилията ѝ е Маноилова и е внучка на големия скулптор Георги Чапкънов-Чапа.

„В трудните ми периоди Боряна не губеше вяра в мен. Преди години бях на другия полюс откъм количество на професионални ангажименти – нямах никаква работа и ми беше много тежко... За известно време бях разколебан и объркан“, разкрива ролята на жената до себе си Антъни.

Всъщност работата не го плаши и когато се налага, поема дори несвойствена – работил е на археологически разкопки, стоял е на вход на дискотека, дори е бил продавач в „Плод и зеленчук“.

„Дори и тогава не ми хрумна да се отказвам от пътя, по който съм поел. Актьорството е моето призвание“, категоричен е Антъни Пенев.